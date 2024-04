Dopo il successo della passata stagione, torna – con tantissime novità

al Teatro Nazionale di Milano dal 23 al 28 aprile – “Vlad Dracula”.

Scenografie rinnovate ed implementate, nuove luci ed effetti speciali

capaci di rendere ancora più immersiva l’esperienza teatrale, nuovi

arrangiamenti e il miglior cast di stelle del musical in circolazione.

“Vlad Dracula” è uno spettacolo rivoluzionario, innovativo, visionario

che ridefinisce il genere musical, grazie ad un linguaggio artistico

moderno, cinematografico, in cui musica, video, luci, si fondono in una

nuova forma di espressione artistica, emozionante ed entusiasmante.

Chi non conosce Dracula, diabolico vampiro nato dalla penna di Bram

Stoker nel 1897? Protagonista indiscusso della letteratura inglese di

fine ottocento, ispirato alla storica figura del Principe di Valacchia

Vlad III e dotato di grande fascino, Dracula rappresenta il vampiro per

antonomasia e una delle maggiori incarnazioni del male: attrae e

terrorizza, seduce e uccide.

“Vlad Dracula” nasce dalla volontà di Ario Avecone, regista, autore del

libretto, e di buona parte delle musiche, di voler innovare l’iconico

racconto di Bram Stoker e di volergli offrire una nuova prospettiva. Il

regista si avvale della collaborazione di Manuela Scotto Pagliara,

autrice di parte del testo e di alcune canzoni originali, e di Simone

Martino. La colonna sonora in stile hollywoodiano, scritta dallo stesso

Avecone, strizza l’occhio ai grandi compositori da film. Le canzoni

originali attraversano con eleganza tanti generi musicali, dal pop al

rock, alla modern ballad lasciando che, insieme alle musiche, siano

sempre funzionali alla storia.

Lo spettacolo è un viaggio, oltre lo spazio e il tempo, nel dualismo

dell’animo umano: bene e male, vita e morte, scienza e mistero. In una

storia dove amore, passione e musica veicolano le emozioni degli spettatori.

SINOSSI

Una strana nebbia opprime un piccolo paese a nord dell’Inghilterra, in

una coltre densa fatta di paura, inspiegabili morti e sparizioni. Il

Prof Van Helsing, alchimista fiero e razionale, cerca una spiegazione

logica per dare un senso a questi misteri.

Sotto osservazione è il paese di Whitby, in cui si trova la Carfax,

divenuta dimora di un misterioso magnate straniero, il Conte Vlad Tepes-

Personaggio schivo e irascibile, principe del male, è ossessionato dalla

perdita della sua prima moglie, Elizabeth. Obbligato all’eternità, si

serve di altre donne per colmare quel vuoto, destinando la loro

esistenza però ad una vita dannata e senza amore. Fin quando casualmente

rivede in Mina Murray la reincarnazione della sua amata Elizabeth.

A Vlad si accompagna la figura della Contessa Justina, personaggio non

presente nel racconto di Stoker. Apre e chiude lo spettacolo ed è

l’ultima delle spose dimenticate nel tempo da Vlad. È un personaggio

dalle mille sfaccettature e Il suo amore non corrisposto alimenta la

sete di vendetta verso il Conte. Justina incontra il giovane giornalista

Jonathan Harker, che per brama di successo rischia di rovinare il

rapporto con sua moglie Mina Murray. L’ambizioso giornalista d’assalto,

giunge alla dimora di Vlad Tapes, deciso ad occuparsi del più grande

scoop giornalistico della sua carriera, ma sparisce nel nulla e sulla

sua scomparsa indagano il Dottor John Seward e il suo collaboratore

Strattford.

La storia ci porta a conoscere anche il visionario inventore Renfield,

un uomo che per raggiungere i suoi sogni professionali di scienziato si

allontana dalla figlia Lucy Westenra, e per questo cade nella solitudine

e nella depressione. Un uomo dalla doppia personalità, la cui anima è

oscura.

L’opera piacerà sicuramente agli appassionati del gotico, ma ammicca

anche agli amanti del thriller, che pian piano si troveranno coinvolti

in un intrigo ricco di suspense, dove il tempo gioca un ruolo fondamentale.