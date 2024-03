La cattedrale nei prossimi tre anni sarà interessata da una serie di interventi di restauro finalizzati alla salvaguardia del complesso monumentale, per i quali la Regione Lombardia ha stanziato 3 milioni di euro.

“Preservare l’integrità storica e artistica di un luogo simbolo di Milano e di tutta la Lombardia”, è questo l’obiettivo annunciato dall’assessore regionale alla Cultura, o: un traguardo da raggiungere attraverso lo stanziamento da parte della Regione Lombardia di “3 milioni di euro nel prossimo triennio, per valorizzare la cattedrale del Duomo finanziando interventi di restauro al fine di garantire la salvaguardia del complesso monumentale”, come confermato dallo stesso assessore nel corso di una visita istituzionale alla Veneranda Fabbrica del Duomo.

GLI INTERVENTI DI RESTAURO PREVISTI PER IL DUOMO

Una prima serie di lavori interesserà il Capocroce Nord, con l’atteso recupero di piloni, finestroni, guglie, statue, gabbioni e mensole posti su tre lati, nonché la copertura dell’area circostante la Cappella della Madonna dell’Albero, all’interno del Duomo. La conclusione di quest’opera di restauro è prevista per la fine del 2024, data entro cui saranno anche terminati i lavori di ripristino del Transetto Nord Est esterno.

Un’altra serie di interventi, da completare entro il 2025, riguarderà il Basso Tiburio, la grande struttura ottagonale in cima a cui è posta la Gran Guglia sormontata dal simbolo di Milano, la Madonnina. Si procederà inoltre al restauro dell’Antico Organo del Duomo, un intervento che richiederà fino a tre anni di lavori, e che dovrebbe quindi concludersi nel 2026.

IL DUOMO SIMBOLO DI MILANO

Simbolo iconico della città meneghina, il Duomo di Milano è uno dei più grandi edifici sacri del mondo. La sua costruzione in stile gotico iniziò nel 1386 sotto il regno di Gian Galeazzo Visconti e continuò per secoli, subendo varie modifiche e ampliamenti. La sua imponente struttura, le preziose decorazioni della facciata, le celebri vetrate colorate e la ricchezza dei tesori d’arte in esso custoditi, rendono il Duomo non solo un luogo di culto, ma anche una testimonianza della ricchezza storica, culturale e artistica di Milano: uno dei “‘gioielli’ della Lombardia, patrimonio inestimabile della nostra regione”, come sottolineato dall’assessore Caruso.

