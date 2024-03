BAM -3 Marzo – Una domenica per scoprire la Permacultura

Domenica 3 marzo Una domenica per scoprire la Permacultura BAM – Biblioteca degli Alberi Milano presenta una ricca giornata di attività gratuite pensate per tutte le età

Domenica 3 marzo BAM – Biblioteca degli Alberi Milano, un progetto di Fondazione Riccardo Catella, invita grandi e piccini a vivere una nuova avventura alla scoperta della Terra. La ricca programmazione culturale di BAM propone una giornata con tante attività all’aria aperta, dedicate al divertimento in compagnia, alla riflessione sulla Natura e al ruolo fondamentale che ricopriamo nella salvaguardia del nostro Pianeta. Il programma prevede una passeggiata tra le bellezze del Parco, un torneo di bocce per ogni età e i tradizionali BAM Workshop Kids&Adults, appuntamento fisso mensile per adulti e famiglie. I laboratori, come sempre gratuiti e aperti a tutti, per questa prima domenica di marzo indagano il significato di Permacultura, una modalità di progettazione che educa ad avere cura del terreno per ripensare il paesaggio imitando i processi della natura e dei suoi elementi. L’appuntamento prende avvio alle ore 10:00 con i workshop Kids&Adults “Nuovi ambienti, nuova Terra!”, tre sessioni di laboratori, attività e giochi a contatto con la Natura per scoprire le basi della Permacultura. L’appuntamento si prolunga lungo tutto il corso della giornata ed è suddiviso in tre momenti, due mattutini dedicati ai bambini e uno per adulti nel pomeriggio:

“Bombe di semi” (ore 10:00-11:00, per bambini dai 3 ai 6 anni). Un laboratorio dedicato ai più piccoli per costruire insieme una bomba di semi realizzata con la terra, l’argilla e i semi di dei prati fioriti di BAM , per portare il Parco fuori dai suoi confini e aumentare i fiori necessari agli insetti impollinatori.

“Piccolo grande ecosistema” (ore 11:30-12:30, per bambini dai 7 agli 11 anni). Molteplici attività a stretto contatto con il Parco e le forme di vita che lo abitano, per esplorare i principi fondamentali alla base della Permacultura e imparare a preservare l’armonia che regna in Natura.

“Hai mai sentito parlare di Permacultura?” (ore 15:30-17:00, per adulti). Un pomeriggio di attività pratiche e lavori di gruppo, in compagnia di Sabrina Montibello e Sauro Guarnieri, membro dell’Accademia Italiana di Permacultura, per scoprire i principi al cuore della pratica della Permacultura e come possiamo applicarli nella nostra quotidianità, adottando uno stile di vita sempre più sostenibile e rispettoso dell’ambiente. Dalle ore 11:00 alle ore 12:30 la giornata prevede la tradizionale passeggiata domenicale BAM: un format ripensato in collaborazione con l’Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche (AIGAE) per approfondire la ricca collezione botanica del Parco. In questa prima domenica di marzo, il mese con cui la Natura comincia a salutare il periodo più freddo, la passeggiata si muove sulle tracce della stagione primaverile. Infine, dalle ore 15:30 alle ore 17:30, la giornata propone l’accesso ai campi di di bocce: un momento intergenerazionale rivolto a grandi e piccini per sgranchire i muscoli all’aria aperta in vista del ritorno della bella stagione. Tutte le attività della giornata sono gratuite su registrazione mentre il torneo di bocce viene organizzato direttamente in loco; perciò, per partecipare alla formazione delle squadre è sufficiente presentarsi. La giornata vede il supporto di UniCredit e tutta la programmazione culturale e le attività del Parco sono sostenute dai BAM Park Ambassador Volvo Car Italia e Howden. Per info su tutto il programma culturale e prenotazioni www.bam.milano.it.

Per informazioni: SEC Newgate Italia

Ines Baraldi – ines.baraldi@secnewgate.it – 331 5836772

Letizia Donati – letizia.donati@secnewgate.it – 329 0032286

FONDAZIONE RICCARDO CATELLA, è attiva dal 2005 con la missione primaria di promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio e degli spazi pubblici urbani. Nel corso degli ultimi 19 anni ha sviluppato una serie di programmi civico-culturali e di ricerca dedicati alla sostenibilità ambientale e all’inclusione sociale. Dal 2012, con il programma MiColtivo, Orto a Scuola, la Fondazione promuove i valori dell’educazione ambientale e di una corretta e sana alimentazione nelle scuole pubbliche cittadine attraverso la realizzazione di orti didattici all’interno dei cortili scolastici, prevedendo una riqualificazione di questi spazi verdi. Da luglio 2019, grazie ad un’innovativa partnership pubblico-privata con il Comune di Milano e COIMA la Fondazione Riccardo Catella, con il progetto BAM – Biblioteca degli Alberi Milano, diventa responsabile della gestione, della sicurezza, della manutenzione e del programma culturale del parco pubblico di Portanuova – quartiere simbolo di innovazione e primo al mondo ad aver ottenuto la doppia certificazione di sostenibilità LEED® e WELL® for Community. BAM è un parco contemporaneo di 10 ettari concepito come una biblioteca botanica urbana con un incredibile patrimonio vegetale. BAM è un player culturale con un ricco programma annuale – ideato e prodotto da Francesca Colombo, Direttore Generale Culturale BAM – Fondazione Riccardo Catella – con oltre 250 eventi gratuiti ispirati alla Natura e alla Cultura, in grado di parlare di sostenibilità, benessere e coinvolgere la comunità con un approccio multidisciplinare ispirato sui 4 pilastri #OpenAirCulture #Education #Nature e #Wellness.