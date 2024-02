Nel weekend chiuso ingresso tangenziale via Palmanova e variazioni bus

A causa della partenza lavori per la realizzazione della tratta Cascina Gobba-Quartiere Adriano della Metrotranvia 7 Interquartiere Nord, dalle 22 di stasera fino alle 5 del mattino di lunedì sarà interdetto l’ingresso da via Palmanova in tangenziale in direzione nord attraverso l’attuale rampa.

Per immettersi si dovrà utilizzare la viabilità alternativa che transita dalla rotonda di via Olgettina, debitamente segnalata. I lavori, infatti, comportano l’abbattimento e la ricostruzione di una parte della rampa che da via Palmanova porta in tangenziale Est per consentire di allargare il sottopasso di via Padova-via Rizzoli.

La durata dei lavori sarà di circa un anno e, a parte la chiusura dell’ingresso nel prossimo weekend, comporta modifiche alla viabilità e interventi temporanei per ridurre il più possibile i problemi di circolazione. Da lunedì 19 l’accesso sulla rampa di immissione in tangenziale sarà nuovamente consentito attraverso l’apertura di un varco provvisorio. Nello stesso periodo, il sottopasso di via Rizzoli-via Padova, al momento a doppio senso, sarà percorribile solo in direzione nord, per cui anche in questo caso per raggiungere via Rizzoli si dovrà transitare dalla rotonda di via Olgettina.

Infine, sono previste variazioni al trasposto pubblico delle linee Bus 44, 86 e Q86. Informazioni al link di ATM https://www.atm.it/it/ViaggiaConNoi/InfoTraffico/Pagine/Bus44,86eQ86cambiamentialservizio.aspx