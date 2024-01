Un liceo del made in Italy per il prossimo anno scolastico a Milano e a Monza

Sono l’Istituto Labor di via Artigianelli 10 a Milano (paritario) e lo statale Martin Luther King di via Allende 3 a Muggiò (MB) i due unici Licei di Scienze Umane con l’opzione economico-sociale delle Province di Milano e Monza Brianza nei quali sarà attivato, a partire dal prossimo anno scolastico, il Liceo del Made in Italy.

È quanto rende noto il Ministero dell’Istruzione e del Merito comunicando anche l’apertura delle iscrizioni sulla piattaforma Unica.

Obiettivo del nuovo liceo del Made in Italy – riportiamo dal sito del MIUR – è consentire agli studenti di acquisire “gli strumenti necessari per la ricerca e per l’analisi degli scenari storico-geografici e artistico-culturali nonché della dimensione storica e dello sviluppo industriale ed economico dei settori produttivi del made in Italy; competenze, abilità e conoscenze riguardanti princìpi e strumenti per la gestione d’impresa, tecniche e strategie di mercato, strumenti per il supporto e lo sviluppo dei processi produttivi e organizzativi delle imprese del made in Italy, conoscere gli strumenti di sostegno alle imprese dei settori del made in Italy e delle relative filiere.”

Qui il piano di studi previsto per il Liceo del Made in Italy.

Qui tutti i Licei del Made in Italy attivati in Italia e in Lombardia.