Spazi innovativi e multifunzionali e un asilo nido aperto alla città: così si rinnova la sede di Assolombarda

Spada: “Un luogo di dialogo e inclusione per sostenere la crescita economica e sociale di una grande metropoli come Milano”

Dopo i significativi lavori di rinnovamento della sua sede, Assolombarda si apre alla città e lo fa con i nuovi spazi inaugurati oggi dal Presidente Alessandro Spada, alla presenza del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e degli imprenditori del sistema confindustriale. Il restyling di Palazzo Assolombarda* riguarda, in particolare, la realizzazione di una “piazza interna” dotata di spazi multifunzionali, capace di promuovere nuovi modi di lavorare e di vivere il palazzo. Ma non solo: la sede dell’Associazione diventa anche una location che si candida, sin da subito, ad ospitare eventi e rassegne culturali; a partire da settembre, inoltre, accoglierà un asilo nido.

“Aprire alla città la nostra sede costituisce una scelta promossa per confermare la disponibilità degli imprenditori ad assumere quel ruolo di ‘custodi’ della comunità invocato nei mesi scorsi dall’arcivescovo di Milano, Mario Delpini – ha dichiarato il Presidente di Assolombarda, Alessandro Spada -. La creazione di un asilo nido, in particolare, rappresenta per noi un progetto strategico per dare vita a un nuovo modello di welfare capace di migliorare la conciliazione tra vita professionale e lavoro, promuovendo una società a misura di famiglia in una fase storica caratterizzata da un ‘inverno demografico’ preoccupante e da un ancora inaccettabile gender gap. Basti pensare che, secondo il World Economic Forum, l’Italia si posiziona al 93esimo posto su 146 economie per partecipazione delle donne al mercato del lavoro e Milano, che ha un tasso di partecipazione femminile al 68,9%, si posiziona al di sotto dei principali benchmark internazionali, che raggiungono anche il 78%, come nel caso della Baviera. In tal senso, abbiamo pensato di dare un segnale per la città, affinché possa diventare più fruibile e attrattiva; capace di aiutare i giovani e i talenti a valorizzare le proprie potenzialità, a beneficio dell’intero tessuto produttivo. Il palazzo, inoltre, diventa, ancor di più, un luogo in cui le aziende, dalle più grandi alle più piccole, possono ritrovarsi per generare nuova impresa attraverso un continuo dialogo tra gli imprenditori e il confronto con le start-up. L’iniziativa rientra nell’impegno assunto dall’Associazione di sostenere la crescita di una grande metropoli come Milano. Una città che merita di confermarsi non solo come motore dell’economia nazionale ma anche come interprete di buone pratiche capaci di far fronte alle sfide sociali dell’intero Paese”.

Il ripensamento degli spazi del palazzo di Assolombarda dà, dunque, vita a un nuovo punto di incontro in un palazzo rinnovato situato in un luogo strategico, a pochi metri dal Duomo, dal Palazzo arcivescovile, da Palazzo Reale, dal Comune di Milano, dalla Città metropolitana, dal Teatro alla Scala, dalla Camera di Commercio, dall’Università e da alcune sedi storiche di grandi istituti di credito.

La ristrutturazione della sede, in una logica sempre più votata all’inclusione, prevede nei prossimi mesi anche la realizzazione di un asilo nido, il primo del sistema confindustriale a livello nazionale, i cui lavori prenderanno il via nel mese di febbraio. Una iniziativa pensata per consentire a lavoratrici e lavoratori di conciliare il lavoro con la vita privata a beneficio sia dei dipendenti di Assolombarda sia delle famiglie che, a vario titolo, gravitano nel quartiere. Per i suoi dipendenti, l’Associazione proporrà una forma doppia di welfare: la creazione di un asilo aziendale, la cui apertura è prevista nel mese di settembre in concomitanza con l’avvio dell’anno scolastico, e la copertura quasi totale della retta. L’asilo nido rientra nell’impegno di sostenibilità assunto da Assolombarda e sintetizzato nel “Manifesto di Sostenibilità”, con particolare riferimento alla valorizzazione delle persone attraverso la diffusione di ambienti di lavoro sicuri ed equi, oltre che alla promozione di una cultura votata all’inclusione sociale. Una forma di sostenibilità sociale che diventa, dunque, anche un fattore economico di crescita collettiva: secondo l’Istituto Europeo per la Parità di Genere una maggiore uguaglianza di genere avrebbe un impatto diretto sulla crescita economica dell’Italia comportando un aumento del PIL del 12% entro il 2050.

* Il progetto di restyling di Palazzo Assolombarda è stato affidato all’architetto Federico Colletta dello studio C03Progetti.