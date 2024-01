A2A, Bestetti (FdI): Multiutility è partecipata strategica per Milano, Sala chiarisca

“Le odierne affermazioni del Sindaco Sala in merito all’eventuale cessione di parte delle quote detenute dal Comune di Milano in A2A sono avventate, immotivate ed inutilmente sibilline. Trattandosi di una società quotata, occorre un supplemento di responsabilità nelle affermazioni pubbliche che la riguardano, per evitare di ingenerare evidenti preoccupazioni nei mercati e negli investitori”. Così in una nota Marco Bestetti, Consigliere regionale e comunale di Fratelli d’Italia. “La partecipazione azionaria del Comune di Milano in A2A è un asset di importanza strategica per la città – prosegue Bestetti – sia per le questioni energetiche ed ambientali di cui la società si occupa, sia per la ricchezza prodotta a beneficio degli azionisti, a cominciare da quelli di controllo. Mi sarei quindi aspettato dal Sindaco Sala la ferma esclusione, allo stato attuale, di qualsiasi ipotesi di vendita delle quote di A2A, che sono oggi, e devono continuare ad essere anche domani, un prezioso patrimonio di tutti i milanesi. Invito il Sindaco a rettificare senza indugio le sue sibilline affermazioni e a confermare il ruolo da protagonista del Comune di Milano nel futuro di A2A” conclude Bestetti.

Marco Bes tetti

Consigliere Regionale Lombardia

Consigliere Comunale Milano