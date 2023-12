Il commento di Luciano: posticipi della 15a giornata di serie A

Buongiorno ai lettori, ieri in serata i due posticipi della giornata 15 in campionato, Empoli-Lecce e Cagliari-Sassuolo.

A Empoli, pareggio (1-1) tra i toscani di Andreazzoli e i pugliesi di D'Aversa. Decisivi due errori: prima la papera di Berisha, che si fa passare tra le gambe un tiro dalla distanza di Banda, poi l'autorete di Rafia, che con una parabola incredibile beffa.

A Cagliari, non passa il Sassuolo, nonostante il vantaggio al 7′ con gol di Erlic. I neroverdi alzano un muro ma giocano l’ultima mezz’ora in 10 per il rosso a Ruan, e alla fine non portano a casa non solo i tre punti ma nemmeno 1, perché proprio al 94′ arriva il pareggio del Cagliari: Lapadula centra il bersaglio su cross di Luvumbo, e proprio allo scadere del recupero (ben 7 minuti) arriva il gol di una preziosissima vittoria, con una rovesciata del suo bomber Pavoletti.

È tutto per la giornata 15, ora spazio alla Champions con Inter, Milan, Napoli e Lazio prima degli anticipi per la 16a di campionato, a partire da venerdì 15 con Genoa-Juventus.