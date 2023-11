‘Carena randagia’ in moto da Palazzo Lombardia fino in Puglia per aiutare gli animali abbandonati, il lungo viaggio di Giacomo Lucchetti

‘Carena randagia’, il primo moto club animalista d’Italia con in sella il campione marchigiano Giacomo Lucchetti è partito oggi da Palazzo Lombardia per un viaggio che attraverserà l’Italia in aiuto degli amici a quattro zampe più bisognosi. Con lui la sua inseparabile cagnolina Juliet. La missione del soccorso toccherà oltre alla Lombardia, altre sei regioni del centro e del sud Italia: Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Umbria. Con il supporto dei Lions Club International, e in particolare dello storico Distretto 108 IB4 Milano, e di Regione Lombardia il motociclista pesarese consegnerà cibo a sette strutture in difficoltà. A dare il via all’iniziativa l’assessore regionale al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi. “Un viaggio – ha detto l’assessore – che condurrà Giacomo Lucchetti da Milano alla Puglia per portare aiuti concreti ai centri di accoglienza per animali randagi come generi alimentari e medicine. Il randagismo e l’abbandono animale sono infatti due gravi problemi. Ogni anno, migliaia di cani e gatti sono abbandonati dai loro proprietari, spesso in condizioni di sofferenza e pericolo. In Lombardia, per fortuna, grazie alle politiche della Regione, alle campagne di sterilizzazione e alle colonie feline regolamentate da leggi nazionali e regionali abbiamo limitato la questione”. “In Lombardia – ha sottolineato – l’abbandono è oggi un fenomeno più di tipo sociale, legato più alle difficoltà economiche e sanitarie che va tenuto in grande considerazione da parte delle Istituzioni e del sistema socio sanitario”. “Quello che Giacomo fa – ha proseguito l’assessore – è portare un messaggio di speranza. Gli animali sono essere viventi che meritano tutto il nostro rispetto e protezione, fanno parte delle nostre famiglie. Ringrazio infinitamente l’impegno di Giacomo e del Lions Alert Team di Milano per tutto quello che fanno, sono un vero esempio”. “Quella di oggi – ha spiegato Giacomo Lucchetti – è una missione davvero particolare perché consegneremo cibo a sette strutture in grave difficoltà quindi sarà un supporto materiale ma anche simbolico per tenere alta l’attenzione verso questa problematica dei rifugi e dei canili che purtroppo anche in questo periodo stanno un po’ esplodendo per il grande numero di ospiti presenti. E’ quindi importante sensibilizzare l’opinione pubblica e le amministrazioni locali. Il nostro impegno sarà poi massimo e supportato dal nostro motto: la vita non si compra, si adotta”. L’arrivo è previsto in Puglia, all’ ‘Oasi del Randagio’ di Andria il prossimo 20 novembre dopo 2.144 chilometri percorsi. (LNews)

