“Affamati di futuro Unplugged” in scena il 13 novembre al Teatro Franco Parenti

Due vecchi amici, appassionati di scienza e di innovazione, si incontrano all’interno della villa che hanno appena ereditato. Mentre si chiedono come renderla il più possibile moderna senza stravolgere la sua essenza originale e come trasformarla in un luogo di ricerca scientifica, sperimentazione e studio, iniziano a progettare di portare le loro passioni in uno spettacolo teatrale e a parlare di temi sempre più profondi. Ne nasce un dialogo sulle sfide e sull’impatto che la tecnologia ha sulla vita di ciascuno di noi. Tra dubbi e domande sulle implicazioni della tecnologia sulla nostra vita futura, speaker di rilievo affronteranno temi quali mobilità sostenibile, evoluzione della nuova internet, identità digitale, rapporto tra etica e intelligenza artificiale. Lo faranno in modo non convenzionale: catapultando il pubblico in una narrazione unica per scoprire la realtà che ci attende insieme a chi la sta creando.

Si tratta dell’evento conclusivo del ciclo di eventi celebrativi dei 20 anni di Fondazione. Affamati di futuro Unplugged ricade tra le iniziative a sostegno dell’innovazione e dell’imprenditorialità in cui Fondazione Politecnico di Milano è coinvolta all’interno del progetto MUSA e coglie l’occasione del 20° anniversario della Fondazione e del 10° anniversario dalla costituzione di PoliHub – Innovation Park & Startup Accelerator del Politecnico di Milano. Affamati di futuro è il format divulgativo prodotto da PoliHub, nato online nel 2020, e concepito per avvicinare e far conoscere anche ai non addetti ai lavori come scienza e tecnologia potranno plasmare in modo positivo il nostro futuro. Per la prima volta, l’appuntamento uscirà dal web per andare in scena dal vivo, lunedì 13 novembre alle ore 19.15 nella Sala Grande del Teatro Franco Parenti (Via Pier Lombardo, 1) a Milano, trasformandosi in Affamati di futuro Unplugged.***

Affamati di futuro Unplugged Concept e direzione creativa: Bruno Fornasari Light Designer: Fabrizio Visconti Con Enrico Deluchi e Ruggero Rollini Lunedì 13 novembre – ore 19.15 Teatro Franco Parenti – Sala Grande Via Pier Lombardo, 14 Milano Biglietti disponibili su https://teatrofrancoparenti.it/spettacolo/affamati-di-futuro/

PoliHub PoliHub è l’Innovation Park & Startup Accelerator del Politecnico di Milano, gestito dalla Fondazione dell’Ateneo. La sua mission è quella di accompagnare la nascita di startup deep tech che generino valore per la società e l’economia verso un modello di progresso sostenibile, grazie a scienza e tecnologia e facendo leva sull’ecosistema del Politecnico di Milano. PoliHub sostiene la nascita e lo sviluppo di startup deep tech, accompagna aziende nazionali e multinazionali nell’esplorazione di nuovi prodotti, servizi e modelli di business e supporta le relazioni tra startup, aziende, esperti, istituzioni e investitori, costruite sulla condivisione di risorse e competenze, con l’obiettivo di accelerare il progresso tecnologico e creare benefici economici e strategici.

Fondazione Politecnico di Milano

La Fondazione Politecnico di Milano nasce nel 2003 per volontà del Politecnico di Milano, delle principali istituzioni delle città sede dei poli territoriali di Ateneo e della Regione Lombardia, con il supporto di alcune importanti realtà imprenditoriali. La Fondazione rafforza il percorso di sviluppo dell’Ateneo rendendo l’innovazione fruibile, condividendo con le realtà produttive e con il territorio i molti punti di forza che caratterizzano la ricerca nei campi dell’ingegneria, dell’architettura e del design e dando slancio al progresso per costruire il futuro. Grazie a un’esperienza ventennale a supporto dell’ Ateneo sostiene la creazione di imprese e sviluppa progetti di innovazione in un’ottica internazionale per esportare l’eccellenza del Politecnico di Milano nel mondo. A partire dal 2008 Fondazione gestisce l’incubatore del Politecnico di Milano, PoliHub Innovation Park & Startup Accelerator.