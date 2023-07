Dichiarazioni di Sala su casa di riposo, De Corato: «In caso di responsabilità è giusto che qualcuno paghi dimettendosi dai propri incarichi istituzionali»!

«Apprendo che oggi il Sindaco ha dichiarato che, per quanto concerne il rogo avvenuto ieri nelle prime ore della mattinata nella “Casa dei Coniugi” a Milano, se qualcuno ha sbagliato, includendo anche lo stesso Comune, deve pagare. Il semplice pagare, però, non basta. Qui ci sono stati diversi morti causati da evidenti responsabilità quindi, oltre al risarcimento, nel momento in cui esse verranno accertate, è giusto che chi ha sbagliato debba immediatamente dimettersi! Majorino che accusa oggi, per esempio, Regione Lombardia di favorire i privati, cosa ha fatto da Assessore di Palazzo Marino nel 2015/2016? Chi fu l’autore, in quei anni, del passaggio di gestione delle Rsa (tra cui quella andata a fuoco ieri, ndr) dal pubblico (il Comune) ai privati, ong, no profit, cooperative e Associazioni vicine alla Sinistra? Come sempre, alcuni “compagni”, “predicano bene ma razzolano male”. A mio parere se le Residenze per anziani avessero mantenuto il precedente controllo, sarebbe stato molto più semplice e veloce accertarne eventuali carenze nella gestione»!

Così l’On. di Fratelli d’Italia, Vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera, membro Commissione Parlamentare d’Inchiesta sulla sicurezza e degrado delle periferie italiane ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato, relativamente alle dichiarazioni di Sala sul rogo della Rsa di via dei Cinquecento avvenuto ieri a Milano.