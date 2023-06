Pendolino in trasferta a Milano: il 9 luglio la società sportiva St. Ambroeus ospita il podcast a tema calciomercato

La registrazione avverrà presso il centro sportivo Cameroni di via Bechi, 2 Milano e sarà aperta a tutti gli appassionati di calcio e non solo

Domenica 9 luglio alle 19:00, i protagonisti del podcast Pendolino arrivano a Milano al campo del St. Ambroeus! Gli speaker della trasmissione Dario Saltari, Marco D’Ottavi ed Emanuele Atturo saranno ospiti della società sportiva dilettantistica St. Ambroeus presso il centro sportivo Cameroni in via Bechi 2 per la registrazione di una loro puntata aperta al pubblico. La cornice sarà proprio un campo da calcio, nel quartiere Gorla di Milano. Un’occasione unica per scoprire tutto sul calcio popolare. Alla messa in onda della puntata seguirà una partitella che coinvolgerà i tre autori di Pendolino, giocatori e giocatrici del Sant’Ambroeus e alcuni degli spettatori. Per contribuire alla realizzazione del progetto “Portiamo Pendolino Live a Milano!” e partecipare alla registrazione della puntata live, basta accedere al crowdfunding sulla pagina social della St. Ambroeus F.C. e prenotare il proprio biglietto. Pendolino è un podcast che parla di calcio e retroscena di calciomercato con uno storytelling leggero e divertente. Un vero punto di riferimento per gli appassionati di sport, quiz, statistiche e calciomercato. Il podcast fa parte dell’agglomerato di produzioni targate Fenomeno, una piattaforma ideata dal sito di informazione sportiva L’Ultimo Uomo. Focus principali della pagina il calcio, il basket, la Formula 1 e la Moto Gp.

L’incontro al centro sportivo Cameroni in via Bechi 2 è stato ideato e organizzato in stretta collaborazione con la società di calcio dilettantistica milanese St. Ambroeus F.C., che ha appena concluso la sua stagione in Seconda Categoria Figc. Inserito nel mondo del calcio popolare, il St. Ambroeus è la prima squadra di richiedenti asilo e rifugiati di Milano a militare in un campionato Figc della Regione Lombardia. Inclusione e accoglienza sono alla base della filosofia societaria, che vanta un gruppo di circa 90 atleti e atlete divisi in due squadre maschili (Figc e Csi) e una femminile di Calcio a 7 (Csi). Per realizzare il sogno di portare Pendolino a Milano, il St. Ambroeus F.C. ha bisogno di voi! I fondi raccolti nel crowdfunding saranno utilizzati per coprire i costi dell’evento (spostamenti, pernottamento a Milano degli speaker e noleggio dell’attrezzatura tecnica necessaria alla registrazione della puntata) e finanziare le attività del Podcast. “Siamo molto orgogliosi del progetto che stiamo cercando di realizzare. Il St. Ambroeus è una realtà che vive di socialità, inclusione, attivismo, multiculturalità e, soprattutto, sport. Ospitare Pendolino presso il nostro centro sportivo per noi è un grande onore, oltreché un privilegio poterli conoscere di persona”, ha dichiarato Davide Salvadori, Presidente del St. Ambroeus, “Il loro stile di comunicazione si amalgama alla perfezione con il nostro contesto: giovanile, open-minded, dinamico e al passo con i trend di attualità. Speriamo che questo sia solo l’inizio di una lunga e soddisfacente collaborazione” Maggiori informazioni sul crowdfunding sono disponibili sulle pagine social del St. Ambroeus.