ROMA a casa PARIOLI

Francesca è la bionda e sempre elegante signora che ci apre le porte del suo Parioli, aperto 19 anni fa nella nostra bella Milano.

Con un successo continuo negli anni, la ricetta è stata quella di far star bene e divertire i propri ospiti, intrattenendoli durante la cena con della buona musica, suonata da talenti del dj sistem oppure far uscire un po’ della propria voce, cantando qualcosa insieme al vocalist o alla cantante di turno, sorseggiando un calice ghiacciato di bollicine accompagnato da un assaggio di crudités di mare, fresche all’ultimo scoglio.

Per incontrarla ci dirigiamo nella centrale Piazza della Repubblica in una piccola via laterale.

“Il successo è arrivato quasi subito” ci raccontano Francesca Leggieri e il fratello Enzo, entrambi originari di Roma, all’inaugurazione del “Parioli” hanno portato a Milano un menù completo della tradizionale cucina romana, come i carciofi alla Giudia (fritti e aperti in precedenza a simulare un fiore) o alla Romana (cotti in poca acqua con uno spicchio d’aglio, un filo d’olio e strofinati di prezzemolo), della freschissima burrata o mozzarella campana con due acciughine, i saltimbocca alla romana (fettine di vitello sottili con prosciutto ben arrotolato e una foglia di salvia fermata da un bastoncino a clip ) e perché no….la carbonara rivisitata per il clima più caldo con i fiori di zucca. Io ordino i Tonnarelli cacio e pepe coll’aggiunta di gamberi di Mazzara del Vallo e il baccalà alla romana (pomodoro, patate, capperi e olive) a parer mio indimenticabili!

Per le serate estive è stato da poco inaugurato il Parioli Garden, gemello del Parioli per cucina e divertimento, ma creato in uno spazio nel genere unico, al chiuso e all’aperto, nato proprio dentro l’ippodromo di Milano, sotto le vecchie tribune del trotto abilmente remaquillate da esperti architetti, con un restyling durato ben due anni, sapendone valorizzandone ogni angolo e spazio trovato, proprio accanto alla famosa statua ”IL CAVALLO” di Leonardo Da Vinci.

Quest’ultimo assicura l’apertura per tutti i mesi estivi a parte la settimana centrale di agosto, con serate all’insegna della musica, della buona cucina e del divertimento con apertura a pranzo solo nel fine settimana (lunedìì giorno di chiusura).

Non resta che andare!

www.ristoranteparioli.com