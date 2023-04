Bimbi che fuggono da scuola, l’ultimo caso a Milano.

Sarà per la carenza di personale o forse oggi i bambini sono più intraprendenti…? Fatto sta che ultimamente sono molti i casi di bimbi molto piccoli che riescono ad uscire indisturbati da scuola. Lo scorso 3 aprile, ad esempio, due alunni di circa sei anni sono riusciti ad uscire da soli dalla propria scuola elementare a Bagno a Ripoli, nel fiorentino, riuscendo a raggiungere la centralissima piazza San Marco.

Lo scorso ottobre, all’Istituto comprensivo Luigi Cadorna, a Milano, al termine della mattinata a scuola, a pochi minuti dall’ultima campanella, complice forse il caos dell’uscita dal plesso, un bambino è riuscito a uscire indisturbato da scuola, andando a finire in strada e poi a casa propria.

Qualche giorno prima c’è stata un’altra fuga da scuola, a Nardò, in Puglia, due pargoli sono riusciti a passare da una porta con la zanzariera rotta, uscendo prima dall’edificio e poi dal cortile. Una commessa di un negozio che si trovava nella stessa via della scuola, riconoscendo uno dei due infanti per amicizie con la famiglia, ha allertato la madre e le insegnanti. Ciò che colpisce nel caso di Bagno a Ripoli e che lo differenzia dagli altri, è sicuramente l’intenzionalità dei due piccoli, che volevano partire per Roma.

E proprio ieri abbiamo avuta la notizia di un altro caso simile avvenuto il 27 aprile. Un bambino è infatti sparito dalla scuola primaria Locchi di Milano. L’allarme è scattato poco dopo le 10.30, quando le insegnanti si sono accorte che un bimbo di sette anni era sparito. Pare che il piccolo fosse in compagnia di una maestra di sostegno, la cui attenzione sarebbe però stata attirata da altri alunni. Approfittando del momento di distrazione, quindi, il bambino sarebbe riuscito a uscire dalla struttura.

Il piccolo, per fortuna, è stato ritrovato da un’agente della polizia locale, che si è accorta di lui e l’avrebbe fermato nel marciapiedi. Il bimbo è poi stato riaccompagnato a scuola ed è tornato nella sua classe.