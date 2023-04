BAM – Biblioteca degli Alberi Milano | appuntamenti con la sostenibilità tra educazione e aggregazione

il programma culturale di BAM – Biblioteca degli Alberi Milano, progetto di Fondazione Riccardo Catella, presta da sempre grande attenzione al rispetto per l’ambiente e alla condivisione di buone pratiche attraverso appuntamenti gratuiti pensati per tutte le fasce di età, tra momenti di educazione e aggregazione, laboratori e sport, tra cui:

Il ricco programma culturale di BAM – Biblioteca degli Alberi Milano, progetto di Fondazione Riccardo Catella, presta da sempre grande attenzione al rispetto per l’ambiente e alla condivisione di buone pratiche e, grazie alla sua natura pubblica e inclusiva, si fa motore di riflessione e sensibilizzazione verso comportamenti concreti per la salvaguardia del pianeta, della natura e del benessere. In questo contesto si inseriscono i numerosi appuntamenti con cui BAM promuove costantemente tematiche di sostenibilità verso i cittadini di tutte le fasce di età, a partire dai bambini e dalle loro famiglie, proponendo momenti di educazione e aggregazione, tra laboratori e lezioni di sport pensate per fare anche qualcosa di positivo per lo spazio in cui si vive. Fiore all’occhiello della programmazione, proseguono nel mese di maggio nel Giardino De Castillia i BAM Workshop Kids Orti. I laboratori di orticoltura guidati da educatori e agronomi professionisti per scoprire i colori della natura tra ortaggi, fiori e piante tintoree sono in programma martedì 2, 9, 16, 23 e 30 maggio, dalle ore 16.45 alle ore 17.45. Un vero e proprio percorso di avvicinamento alla natura per i più piccoli, per imparare a coltivarla, rispettarla ma anche scoprirne i segreti, e a cui possono partecipare anche i genitori.

Sabato 6 maggio si rinnova anche la partecipazione di BAM alla Civil Week con ALL4BAM, un momento di aggregazione per la cittadinanza volto a stimolare la valorizzazione e la cura degli spazi pubblici del verde urbano. Guidati dallo staff del Parco, i partecipanti potranno cimentarsi in attività di cura delle persone e dell’ambiente in cui viviamo, realizzati in collaborazione con Croce Rossa Italiana – Comitato di Milano in due diversi momenti:

o BAM Workshop Kids: Storia del Sole e delle Stelle – primo turno ore 10.00-11.00, secondo turno ore 11.30-12.30. Un workshop esperienziale dedicato ai più piccoli (dai 4 ai 10 anni) che scopriranno l’importanza della natura, della biodiversità e del ciclo delle stagioni, attraverso la lettura del libro “Storie del Sole e delle Stelle” e attività laboratoriali.

o BAM Wellness: Urban Plogging – ore 10.30-12.00. La parola “plogging” indica una pratica che consiste nel raccogliere i rifiuti che si trovano sul proprio cammino mentre si è impegnati a fare jogging o altre attività sportive all’aria aperta. L’idea è quella di ottimizzare il tempo utilizzato normalmente per l’allenamento, per fare anche qualcosa di positivo per lo spazio in cui si vive. BAM invita i cittadini a partecipare a questa attività collettiva che li porterà a ripulire alcune aree del parco in maniera originale e insolita, ascoltando in cuffia Saturnino in un coinvolgente dj-set live dal Parco. L’attività è realizzata con il supporto tecnico di AMSA.

Inoltre, durante la mattinata, è prevista la presenza di un corner a cura dei volontari di Croce Rossa Milano – Comitato di Milano in cui sarà possibile imparare le manovre salvavita ed esercitarsi nelle tecniche di disostruzione, anche per il lattante e il bambino. All’interno del percorso di innovazione culturale di BAM, rientra anche il recente concorso lanciato da Fondazione Riccardo Catella per la creazione dei Bugs Hotel, case per insetti impollinatori che sorgeranno all’interno di un’area dedicata a una collezione di rose con piante e arbusti nettariferi, che sarà inaugurata nella primavera 2024, come risultato di un importante progetto di riqualificazione e valorizzazione di una nuova area del parco pubblico di Porta Nuova affidato alla Fondazione Riccardo Catella, tramite una innovativa partnership pubblico-privata con il Comune di Milano. I progetti finalisti selezionati dal comitato scientifico saranno presentati durante la manifestazione di Orticola di Lombardia, che si svolgerà dall’11 al 14 maggio. BAM sarà presente nello stand di Gardenia, dove il pubblico potrà direttamente esprimere la propria preferenza tra i finalisti: il progetto vincitore sarà rivelato a fine maggio 2023.

Il progetto, patrocinato dal Comune di Milano, vanta lo straordinario e generoso sostegno di un comitato scientifico formato appositamente per il progetto e composto da personalità provenienti dal mondo scientifico e culturale che ne conferma l’affidabilità tra cui – oltre a Francesca Colombo, Direttore Generale Culturale BAM – Biblioteca degli Alberi Milano, Fondazione Riccardo Catella e Kelly Russell Catella, Direttore Generale Fondazione Riccardo Catella – Gianumberto Accinelli (Entomologo); Beatrice Barni (Responsabile Ricerca e Ibridazione, Rose Barni); Riccardo Blumer (designer), Daniele Cavadini (Fotografo specializzato in Natura, Scienze, Giardinaggio); Gustavo Gandini (Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Medicina Veterinaria e Scienze Animali); Franco Giorgetta (Architetto paesaggista), Maria Eva Elena Grandi (Assessore all’Ambiente e al Verde del Comune di Milano), Martin Kater (Direttore Orto Botanico di Brera); Domenico Piraina (Direttore Museo di Storia Naturale di Milano); Emanuela Rosa-Clot (Direttore di Bell’Italia, Bell’Europa, In Viaggio, Gardenia). Il concorso è realizzato in collaborazione con il Media Partner Gardenia. Tutti gli appuntamenti del palinsesto culturale di BAM sono sempre gratuiti su registrazione.

