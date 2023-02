Il commento di Luciano: 24a giornata di serie A – posticipi

Buongiorno ai lettori, nel campionato dilazionato dal calendario si sono giocati ieri due incontri, i penultimi della giornata 24. Si tratta di Verona–Fiorentina e Lazio-Sampdoria.

I viola ritrovano il successo che mancava dal 7 gennaio in campionato, con un secco 3-0 in casa del Verona. I viola trovano presto il vantaggio, Ikoné sulla destra serve al centro l’assist vincente per Barak e gol dell’ex. L’Hellas si divora il pari con Lasagna e nel finale di tempo subisce il raddoppio di Cabral in mischia. Nella ripresa la reazione dei veneti non porta grossi pericoli a Terracciano, a parte un palo di Gaich. Al minuto 89 l’episodio che ha dell’incredibile: Mandragora subisce un fallo a centrocampo e resta a terra. I giocatori del Verona sono fermi, alcuni verificano le condizioni del giocatore viola. Improvvisamente Biraghi calcia la punizione direttamente verso la porta sorprendendo anche il portiere. Tra le proteste generali, il gol viene convalidato, ma per quanto il risultato fosse ormai ampiamente acquisito, l’episodio stimolerà certamente discussioni.

All’Olimpico, Lazio e Sampdoria restano inchiodate sullo 0-0 per oltre un’ora di gioco, nonostante le occasioni per i biancocelesti di Sarri siano fioccate in gran numero.

Ma un Immobile in serata quantomeno strana le butta alle ortiche in una sequenza incredibile, per un attaccante del suo livello, come intorno al 40′ quando Felipe Anderson entra in area e calcia potente per la respinta di Audero. La palla arriva quindi a Pedro il quale, da posizione defilatissima, colpisce il palo interno. Immobile, infine, dalle retrovie, calcia alto a porta vuota e da pochissimi passi. Si ripete, sempre al negativo, al 60′: Zaccagni prende il tempo a Zanoli e la cede a Immobile al limite dell’area piccola, ma nuovamente Il numero 17 della Lazio calcia incredibilmente alto! E anche Marusic la combina grossa al 68′, mangiandosi il vantaggio e mettendo sul fondo, solo davanti al portiere doriano su imbeccata di Milinkovic Savic. A togliere le castagne dal fuoco a Sarri arriva Luis Alberto, quando all’80’ indovina un siluro da fuori area che si infila nel sacco e spegne le speranze dei blucerchiati. Lazio che si siede con 45 punti al quarto posto in classifica, alle spalle di Milan e Inter, e almeno fino a stasera un punto sopra la Roma, impegnata in trasferta contro la Cremonese alle 18,30. Chiuderà la giornata il derby di Torino tra i granata e la Juventus.

Campionato che proseguirà da venerdì 3 Marzo, 25a giornata, con un anticipo tra big: Napoli-Lazio alle 20,45.

Grazie per l’attenzione e arrivederci alla prossima!