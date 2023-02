Milano solidale: 20 associazioni a cui donare vestiti usati

Certo a tutti noi capita di metterci a fare ordine nel proprio armadio e ritrovarsi con tantissimi vestiti usati o addirittura nuovi che non vogliamo più indossare. Una buona idea può essere quella di donarli a chi ne ha più bisogno. Per questo abbiamo raccolto 20 associazioni a cui donare vestiti usati a Milano: ecco quali sono!

OPERA SAN FRANCESCO

Dal 1959 l’Opera di San Francesco, fondata dai Frati Cappuccini, garantisce ai poveri assistenza gratuita e accoglienza. In Via Vallazze 113 (zona Lambrate) si trova il suo Centro Raccolta, a cui sia privati che aziende possono donare abiti, scarpe, valigie, coperte e medicinali (integri e non scaduti). Tutti i beni che vengono ritirati sono gestiti da un gruppo di volontari e contribuiscono a far funzionare altri servizi dell’Opera come il Guardaroba o il servizio di Distribuzione Farmaci del Poliambulatorio. Il Centro Raccolta è aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30. Sulla pagina dedicata potete trovate una lista dettagliata degli indumenti accettati: tenete sempre conto che devono comunque essere tutti in buono stato, non rotti o danneggiati.

TAZZINETTA BENEFICA ONLUS

Questa storica associazione milanese assiste anziani che vivono nella povertà e famiglie indigenti. Raccoglie regolarmente vestiti usati che vengono poi distribuiti agli assistiti: nella sede di Via Marcona 34 c’è un reparto dedicato all’esposizione degli abiti raccolti, ripuliti ed eventualmente riparati, trai quali gli assistiti possono scegliere liberamente.

FONDAZIONE ANT

Lo staff medico della Fondazione ANT assiste gratuitamente migliaia di malati di tumore nelle loro case. I Charity Point sono sedi della Fondazione disseminate in giro per l’Italia e gestite da una rete di volontari, in cui si raccolgono fondi anche grazie alla vendita di indumenti e oggetti, raccolti proprio attraverso donazioni private. Quello di Milano si trova in viale degli Abruzzi 25 ed è aperto dal lunedì al sabato (10-30-16.30 e 14.30-18, lun e sab solo pomeriggio). Questa è la pagina dedicata a tutti i 63 Charity Point italiani con indirizzi e contatti.

FONDAZIONE CASA DELLA CARITÀ

Questa organizzazione benefica raccoglie donazioni di indumenti ogni lunedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30. Ricordatevi di presentarvi all’ingresso carrabile della Casa della Carità, in Via Francesco Brambilla 8 (zona Crescenzago). Sebbene raccolga ogni tipo di indumento, la Fondazione ci ha fatto sapere che ha sempre grande bisogno di vestiti da uomo adatti alla stagione in corso. Preziosa è anche la donazione di scarpe, biancheria per la casa, asciugamani, mentre non raccolgono giocattoli, libri o oggetti di altro tipo.

CARITAS AMBROSIANA

La raccolta di abiti e scarpe usati della Caritas Ambrosiana coinvolge tutto il territorio della diocesi di Milano (province di Milano, Monza e Brianza, Varese, Lecco e Como). La raccolta avviene tramite cassonetti gialli con la scritta distintiva “Dona Valore“. Sfogliate l’elenco completo dei comuni serviti e delle cooperative che si occupano della raccolta e leggete con attenzione le istruzioni per la raccolta. Cosa succede ai vostri abiti dopo che sono finiti nei cassonetti? Ecco la risposta.

PROGETTO ARCA

Il Guardaroba del Centro Accoglienza di Progetto Arca garantisce ogni anno 27mila cambi d’abito (3 cambi completi a stagione per ogni persona accolta), oltre a provvedere a richieste straordinarie degli ospiti della Fondazione (borse parto, set per asili e scuole). Durante l’inverno Progetto Arca si dedica moltissimo all’assistenza dei senza dimora, quindi sono benvenute anche le donazioni di coperte calde e abbigliamento termico. Se volete rimanere aggiornati su necessità particolari, vi consigliamo di tenere d’occhio la loro pagina Facebook. L’importante è che tutti i capi donati siano puliti e in buono stato. Il Guardaroba si trova in Via Aldini 74 (zona Quarto Oggiaro) ed è aperto dal lunedì al venerdì (14-8).

SOS MILANO

Il Gruppo per i Senza Tetto di SOS Milano ha continua necessità di materiali e fondi per continuare la sua attività assistenziale, soprattutto durante l‘inverno. La richiesta si concentra soprattutto su giacche a vento, coperte e sacchi a pelo: per donare, compilate il form o telefonate in associazione allo 02 67071780.

BRIGATE VOLONTARIE PER L’EMERGENZA

Nate nel 2020 proprio durante la pandemia, le Brigate Volontarie per l’Emergenza tra le altre cose raccolgono anche vestiti usati da donare alle persone e famiglie in difficoltà a Milano. Attualmente non dispongono di una sede fissa ma i volontari sono organizzati in zone. Per i dettagli potete contattarli tramite pagina Facebook, scrivendo a brigateprontointerventomilano@gmail.com o chiamando il 331 956 2294.

FONDAZIONE ARCHÉ

Il negozio Arché Vintage raccoglie abiti e accessori donati da privati. Alcuni capi vengono rivenduti, per sostenere i progetti sociali della Fondazione a favore di bambini e famiglie vulnerabili, altri invece diventano donazioni dirette a famiglie in situazioni di difficoltà. Questo charity shop si trova in Via Ressi 23 (zona Maggiolina) ed è aperto dal lunedì al sabato (9.30-12.30 e 15.30 -19.00, sabato solo mattina). Per donare vestiti o accessori, nuovi o usati in buono stato, dovete contattare il negozio al numero 02 93889665 oppure scrivere una mail a info@arche.it.

PARROCCHIA SAN BENEDETTO DON ORIONE

Nel Centro Caritas Parrocchiale S. Luigi Orione si trova un guardaroba dedicato alla raccolta e distribuzione di vestiti usati, che ogni anno aiuta più di 500 persone. Per donare dovete recarvi in Via Strozzi 2 (zona Lorenteggio) lunedì e giovedì (15-17) o venerdì (10-12).

SOS BAMBINI

Le raccolte di abiti e oggetti dell’associazione Sos Bambini vengono fatte 2 volte l’anno, intorno alla fine di maggio e alla fine di ottobre: le modalità di raccolta ed eventuali esigenze specifiche (es. pannolini, giocattoli, elettrodomestici) vengono comunicati tramite newsletter o sul sito.

RONDA CARITÀ E SOLIDARIETÀ

Una delle attività principali di questa onlus è l’assistenza ai senzatetto, offerta attraverso un’unità mobile che distribuisce ogni sera viveri e indumenti. La raccolta delle coperte si svolge presso la sede in Via Picozzi 2 (zona Casoretto) ma solo previo contatto telefonico. Per il resto delle donazioni non esiste un punto di raccolta permanente, ma vengono organizzate periodicamente delle giornate di raccolta presso alcuni supermercati come il Carrefour: per scoprire quando, iscrivetevi alla loro newsletter o seguiteli sulla pagina Facebook .

CROCE ROSSA

Tra le infinite attività della Croce Rossa Italiana, compare anche la raccolta periodica di vestiti usati. Per conoscere dettagli e modalità, vi conviene seguire sui canali social il comitato più vicino a voi.

COMUNITÀ DI SANT’EGIDIO

Dall’incontro tra ecologia e solidarietà nasce Ecosolidarietà, l’iniziativa della Comunità di Sant’Egidio per aiutare le persone in difficoltà grazie alla raccolta di vestiti e oggetti usati (anche mobili, coperte, libri o dischi). Quello che può essere dato ai poveri viene immagazzinato e poi distribuito, mentre oggetti di particolare valore (come modernariato e vintage) vengono venduti e il ricavato viene utilizzato per il sostegno alle attività della Comunità. Il centro di raccolta principale è quello di Roma, ma ce ne sono numerosi altri in giro per l’Italia: a Milano è in Via Lanzone 13 (zona Sant’Ambrogio).

PANE QUOTIDIANO

Di Pane Quotidiano vi abbiamo già parlato nell’articolo Dove fare volontariato a Milano: 50 associazioni per rendersi utili. L’associazione accetta donazioni sia di generi alimentari che di di beni di conforto come abiti, scarpe, giocattoli, libri etc. Assicuratevi che tutto ciò che donate sia in buono stato e pulito, e consegnatelo in scatole di cartone o sacchetti di carta. La sede giusta dove recarvi è quella in Viale Toscana 28 (zona Bocconi), dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 17:00 ed il sabato dalle 8:30 alle 12:30.

CENTRO DI AIUTO ALLA VITA AMBROSIANO

Oltre ai vestiti, il Centro di aiuto alla vita ambrosiano ritira anche oggetti per bambini. Poiché non possono riempire troppo gli spazi, suggeriscono di mandare preventivamente via mail una fotografia e una breve descrizione degli oggetti che vorreste donare (es. carrozzine, passeggini, lettini), con un vostro recapito telefonico. La sede è in Via Tonezza 3 (zona Bande Nere) ed è aperta da lunedì a venerdì (9-12).

HUMANA

Donare i propri vestiti usati a Humana è facilissimo grazie ai 5.600 contenitori dedicati presenti in tutta Italia: in questa pagina potete trovare quello più vicino a voi. Potete donare abiti, scarpe, borse, zaini, accessori (come sciarpe o cappelli) e biancheria per la casa, l’importante è che siano in sacchetti ben chiusi. Se volete approfondire, trovate anche tantissime informazioni utili e interessanti sulla destinazione dei vestiti donati e sui negozi solidali. Potete anche calcolare l’impatto ambientale della tua donazione!

OPERA CARDINAL FERRARI

I vestiti, gli accessori e gli oggetti per la casa raccolti dall’Opera Cardinal Ferrari vengono donati alle persone in difficoltà o utilizzati per realizzare mercatini di raccolta fondi (gli Shopping Solidali) che vanno a sostenere i progetti dell’associazione, come la mensa dei senzatetto. Leggete con attenzione la lista dettagliata cosa viene raccolto e soprattutto di cosa non viene ritirato, oltre agli orari di servizio dello sportello in Via Boeri 3 (zona Bocconi). Tutte le donazioni devono essere consegnate in sacchi trasparenti e gli abiti devono essere lavati e preferibilmente stirati.

IL TEMPIO DEL FUTURO PERDUTO

Il Muro della Gentilezza è salito alla ribalta nei primi mesi del 2020, ma è in realtà operativo già dal 2018. Allestito sulla facciata esterna del Tempio del Futuro Perduto, in Via Luigi Nono 7 (zona Monumentale), è un punto di raccolta permanente di vestiti e oggetti di ogni tipo (giocattoli, coperte, libri). I ganci disposti lungo il muro consentono a chiunque di lasciare qui ciò che desidera senza limiti di giorni o orario, ma se preferite potete consegnarli direttamente ai volontari del collettivo Nuovo Rinascimento dal lunedì al venerdì (9.30-19.30).

FONDAZIONE FRANCESCA RAVA

Se desiderate donare vestiti usati o oggetti per bambini a Milano (a condizione che siano in buono stato), chiamate lo 02 5412 2917 e mettetevi direttamente d’accordo con i gentilissimi volontari per la consegna. La sede è in Viale Premuda 38/a.

ISLAMIC RELIEF

Meglio donarli che accumularli: è questo il motto di Islamic Relief, una ONG internazionale con più di 400 punti di raccolta sparsi per il mondo. In base alla qualità dei capi e ai bisogno del momenti, i vestiti vengono riciclati o venduti. Attualmente ci sono 42 punti di raccolta in Lombardia. Per ulteriori informazioni, chiamate il 02 89950577 o scrivete a info@islamic-relief.it.

OPERAZIONE MATO GROSSO/IL CARRETTO DELL’USATO

Se il decluttering ha interessato anche la casa, questo è il posto giusto per voi. Questo mercatino dell’usato si trova poco fuori Milano, ad Agrate Brianza, e con la vendita degli oggetti donati sostiene le attività di volontariato dell’Operazione Mato Grosso in America Latina. Potete portare qui vestiti usati e scarpe, ma anche giocattoli, piccoli mobili e molto altro.

CITY ANGELS

I volontari di strada City Angels aiutano i senzatetto ospitandoli nei centri di accoglienza, aiutandoli nella ricerca di una casa e di un lavoro, e anche distribuendo beni di conforto come vestiti, scarpe e coperte. Sono attivi soprattutto nella stagione invernale: per scoprire quando organizzano giornate di raccolta di vestiti usati, seguiteli sulla loro pagina Instagram.

COMUNE

Nella maggior parte delle città italiane potete trovare per strada dei cassonetti dedicati proprio alla raccolta di vestiti usati. In particolare, a Milano se ne occupano l’Amsa e il Comune, in collaborazione con le cooperative Vesti Solidale e Città e Salute. I cassonetti a disposizione in città sono facilmente riconoscibili dal colore giallo: i vestiti che intendete donare devono essere in buono stato (non donate capi rotti o sporchi) e inseriti in buste chiuse. Se avete più di 5 sacchi da 120 litri pieni, potete richiedere il ritiro a domicilio gratuito prenotando al numero verde 800 332299.

NEGOZI A CUI DONARE VESTITI USATI A MILANO (E IN ITALIA)

Non solo associazioni benefiche: oggi sono sempre di più i brand dove poter donare i propri vestiti usati a Milano, spesso in cambio di sconti o buoni acquisto. Eccone alcuni:

ZARA . Potete lasciare i vestiti usati in appositi contenitori di cartone, che però non sono presenti in tutti i negozi. Parte degli abiti viene riciclata e parte viene donata a organizzazioni benefiche .

. Potete lasciare i in appositi contenitori di cartone, che però non sono presenti in tutti i negozi. Parte degli abiti viene e parte viene . TIMBERLAND . Il programma Second Chance dona nuova vita alle scarpe usate , riciclandole o regalandole a chi ne ha più bisogno. Per partecipare basta portarle nei negozi aderenti e riporle nell’apposito box.

. Il dona nuova vita alle , riciclandole o regalandole a chi ne ha più bisogno. Per partecipare basta portarle nei negozi aderenti e riporle nell’apposito box. H&M . Per partecipare al programma Garment Collecting vi basta portare in uno dei negozi un sacchetto con tutti i vostri vestiti usati (di qualsiasi marca) e consegnarlo in cassa. Riceverete un buono da 5€ da utilizzare sul vostro prossimo acquisto.

. Per partecipare al vi basta portare in uno dei negozi un sacchetto con tutti i vostri (di qualsiasi marca) e consegnarlo in cassa. Riceverete un buono da 5€ da utilizzare sul vostro prossimo acquisto. &OTHER STORIES . Come sopra, vi basta riempire un sacchetto con i vostri capi usati (di qualsiasi marca) e portarlo al negozio più vicino. Riceverete quindi un voucher col 10% di sconto sul vostro prossimo acquisto, valido per tre mesi.

. Come sopra, vi basta riempire un sacchetto con i vostri (di qualsiasi marca) e portarlo al negozio più vicino. Riceverete quindi un voucher col 10% di sconto sul vostro prossimo acquisto, valido per tre mesi. INTIMISSIMI . Per partecipare alla ‘ supervalutazione dell’usato’ di Intimissimi è necessario essere titolari di una “My Intimissimi Card”. Dopodiché vi basta porta 5 capi usati (di qualsiasi marca) in uno dei negozi aderenti all’iniziativa e riceverete un voucher di 5€ da utilizzare entro una data precisa.

. Per partecipare alla ‘ di Intimissimi è necessario essere titolari di una “My Intimissimi Card”. Dopodiché vi basta porta 5 capi usati (di qualsiasi marca) in uno dei negozi aderenti all’iniziativa e riceverete un voucher di 5€ da utilizzare entro una data precisa. RIFÒ LAB. Rifò è un brand italiano che realizza capi e accessori con fibre tessili rigenerate e rigenerabili. Nell’ottica di coinvolgere anche i privati in questo progetto di economia circolare, potete contribuire anche voi donando i vostri jeans o capi di cashmere usati. Così otterrete un buono sconto da usare sul loro sito.

Disclaimer. A causa della pandemia alcune delle iniziative per donare vestiti usati a Milano potrebbero essere state sospese o aver subito modifiche. Meglio quindi contattare direttamente le associazioni per avere conferma su tempi e modalità.