Case ERP non assegnate: alla sparata di Majorino ribatte Fontana “Il 40% sono del Comune”

“Siamo di fronte a uno scandalo totale per cui Fontana dovrebbe chiedere scusa, 15.000 case vuote con migliaia di persone senza casa, in questi anni non è stato fatto niente, noi dobbiamo ribaltare la gestione di Aler, mettere in quelle case inquilini, che in parte possono anche farsi carico dei piccoli lavori di ristrutturazione, ripopolando così quartieri dove bisogna aumentare il mix sociale”. Lo ha detto il candidato di centrosinistra e Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino, a margine di un incontro con i vertici regionali della Uil.

“Anche su questo le notizie bisogna darle correttamente perché di quelle 15mila case, 5mila sono di proprietà e gestione diretta dei Comuni. A Milano il 40 per cento delle case non assegnate fanno riferimento al Comune di Milano”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine di un incontro all’Ance in merito alle parole di Pierfrancesco Majorino che ha affermato che in Lombardia ci sono 15mila alloggi popolari non assegnati. “È chiaro che noi stiamo accelerando molto, abbiamo già modificato delle procedure per renderle più celeri e devo dire che nel primo semestre abbiamo aumentato l’assegnazione del 100 per cento, ma fino al 2019 le assegnazioni venivano fatte esclusivamente dai Comuni”.