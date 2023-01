Gli ultimi sondaggi in Lombardia e Lazio: Centrodestra in netto vantaggio La Moratti supera Majorino.

Centrodestra nettamente in vantaggio sia in Lombardia che in Lazio, dove si voterà per le elezioni regionali il 12 e 13 febbraio. E a livello nazionale, stando agli ultimi sondaggi, la coalizione mantiene sostanzialmente le stesse percentuali di una settimana fa, trainata da Fratelli d’Italia, Partiamo dalla Lombardia, dove i tre candidati principali alla carica di governatore sono l’uscente Attilio Fontana (Lega) sostenuto da tutti i partiti di centrodestra, l’europarlamentare del Pd Pierfrancesco Majorino appoggiato anche dal Movimento Cinque Stelle, e Letizia Moratti, candidata appoggiata dal Terzo Polo (Azione e Italia Viva). Secondo l’istituto Winpool che ha realizzato la rilevazione per Scenari Politici, Fontana vincerebbe col 41,3% dei voti, seconda -a sorpresa -ci sarebbe la Moratti (27,6) davanti a Majorino (25,2). La Moratti, considerata molto forte a Milano, stando alle previsioni dovrebbe pagare dazio nelle province lombarde, ma se terminasse davvero davanti a Majorino, per il partito del segretario uscente Enrico Letta sarebbe una batosta tremenda per il successore quasi scontato, il governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini che dovrà gestire il partito soprattutto in vista delle elezioni europee previste tra un anno e mezzo. Passando alla voce “fiducia”, il leghista Fontana è al 44 e Majorino un punto davanti alla Moratti (40 a 39). Quanto a “conoscenza dei candidati” Fontana e Moratti sono al massimo (99%), mentre Majorino, stando a Winpool, e molto distanziato, al 78%, e questo potrebbe essere un elemento decisamente penalizzante per l’esponente dem, che ha meno di un mese per colmare il deficit. Al sondaggio, realizzato tra il 9 e il 12 gennaio, hanno risposto 2mila persone. In Lazio invece, e questa rilevazione è di Sondaggi BiDiMedia, sarebbe saldamente in testa l’ex presidente della Croce Rossa Francesco Rocca, al 45,9%, e il rivale Alessio D’Amato -assessore alla Sanità della giunta uscente presieduta dal Dem Nicola Zingaretti -sarebbe sotto di 10 punti, al 35,3%. La candidata dei Cinque Stelle che in Lazio fanno corsa a sè, Donatella Bianchi, viene data da BiDiMedia al 15. Analizziamo l’apporto dei singoli partiti, nel Lazio. Fdi sarebbe al 35,3, la Lega al 4,1, Fi al 3,8. II Pd al 17,5, Azione-Italia Viva all’8,7, Verdi e Sinistra al 2,7. A livello nazionale invece, il partito di Giorgia Meloni viene dato al 28,8, la Lega all’8,6, FI al 7,1 (coalizione in crescita, dicevamo). M5s al 17,5, il Pd al 16,3. Un’altra rilevazione effettuata da Emg Different per la Rai da Fratelli d’Italia al 28,6, praticamente stabile, a distanza il Movimento Cinque Stelle al 17,5 (anche in questo caso la variazione e minima), così come non ci sono oscillazioni nel Pd, al 16,7. (fonte Libero)

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845