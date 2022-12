Capodanno, in cerchia 90/91 divieto di vendita asporto alcolici in vetro e lattine

Dalle ore 18 di sabato 31 dicembre e fino alle ore 6 di domenica primo gennaio 2023 sarà vietata la vendita per l’asporto di alcolici con gradazione superiore a 21° e bevande in contenitori di vetro o lattina. L’ordinanza – fa sapere il Comune – è stata decisa in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza, su indicazione della Prefettura e della Questura, per ragioni di tutela dell’ambiente urbano e della sicurezza e contro il degrado causato da un forte afflusso di persone. Riguarderà tutta l’area della città compresa all’interno della cosiddetta cerchia della 90/91, ovvero nell’area delimitata dai viali Cassala, Isonzo, Umbria, dei Mille, Abruzzi, Brianza, Lunigiana, Marche, Jenner, Monteceneri, Renato Serra, Murillo, Ranzoni, Bezzi Misurata. Nello specifico l’ordinanza di Capodanno vieta di vendere, distribuire o somministrare, anche gratuitamente, bevande in bottiglie e contenitori di vetro e lattine anche per asporto. Il divieto è rivolto a tutte le tipologie di esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, attività commerciali, artigiani, pubblici esercizi, distributori automatici, commercio in forma ambulante o con posto fisso e street food. È vietato somministrare e vendere bevande superalcoliche sia in forma fissa e ambulante. Resta consentito l’uso del vetro all’interno dei pubblici esercizi e nei dehor solo per il servizio al tavolo.



