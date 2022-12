Regionali, Fontana: mia lista espressione amministratori locali e voglia di fare

“E’ una lista che porta avanti i valori che abbiamo sempre sostenuto e, soprattutto, rappresenta tanti amministratori locali e la voglia di fare che abbiamo dimostrato in questi anni. E’ una lista che in questi 5 anni ha continuato a fare, a operare, e che ha avuto tante rappresentanze sui territori di consiglieri comunali, assessori, sindaci. Per cui è una lista molto attiva”.

Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della presentazione del simbolo della lista ‘Lombardia ideale- Fontana Presidente’, insieme al consigliere regionale Giacomo Cosentino.

– “Credo che in questo momento abbiano bisogno di parlare di questi argomenti sempre di più. Penso proprio si faccia bene anche a parlarne, poi bisogna metterli in atto”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine della presentazione della lista “Lombardia ideale – Fontana Presidente” alle prossime regionali in merito agli appelli lanciati da Pd e M5s sul tema trasparenza e della legalità in vista delle prossime elezioni regionali.