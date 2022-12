Milano e Lombardia: prima di Natale nuovi autovelox anche lungo le tangenziali. Ecco dove.

Ecco dove verranno posizionati gli autovelox in Lombardia da oggi fino a domenica 25 dicembre, secondo l’elenco la pubblicato dalla polizia stradale. Riguardo ai controlli mobili della velocità gli automobilisti conosceranno così il giorno ma ovviamente non l’orario e il punto esatto. Mercoledì ad esempio uno sarà posizionato lungo Tangenziale Est di Milano.

Gli Autovelox

Martedì 20 dicembre 2022

Strada Provinciale SP / 142 Boltiere – Pontirolo – Treviglio, Bergamo

Mercoledì 21 dicembre 2022

Autostrada A / 21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia, Brescia

A / 22 Brennero-Modena, Mantova

A / 51 Tangenziale Est di Milano, Milano

A / 9 Lainate-Chiasso, Como

Strada Statale SS / 629 del Lago di Monate, Varese

Strada Provinciale SP / 671 della Valle Seriana, Bergamo

Strada Comunale SC / Seregno, Monza e Brianza

Giovedì 22 dicembre 2022

Strada Comunale SC /Via Catalani- Giussano, Monza e Brianza

Venerdì 23 dicembre 2022

Strada Provinciale SP / 235 di Orzinuovi, Lodi

Sabato 24 dicembre 2022

Strada Statale SS / 38 dello Stelvio, Sondrio

SS / 629 del Lago di Monate, Varese

Strada Provinciale SP / 142 Boltiere – Pontirolo – Treviglio, Bergamo

SP / 235 di Orzinuovi, Lodi

Quattro sono poi gli autovelox fissi della polizia stradale sulla Ss 336 (la superstrada per Malpensa): due in direzione ovest, a Cardano al Campo (Varese) e Inveruno (Milano), e due in direzione est, a Lonate Pozzolo (Varese) e Meseno (Milano).