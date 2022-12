Società Umanitaria: master gratuiti con partenza a gennaio 2023 per giovani creativi under 30

Società Umanitaria, ente storico della formazione a Milano, sta selezionando giovani creativi under 30 per frequentare due Master gratuiti, finanziati dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Lombardia. I corsi, con partenza a gennaio 2023, offrono una preziosa opportunità lavorativa a disoccupati e domiciliati in Lombardia, e sono studiati per formare dei professionisti nei settori strategici della moda, del design, della creatività, della comunicazione e del marketing. Mille ore di formazione tra lezioni frontali, workshop aziendali e stage in importanti aziende del settore con ottime possibilità di inserimento lavorativo (media di placement dell’85% nelle scorse edizioni). Il Master Conoscere per valorizzare il mestiere delle arti – innovazione e bellezza nella contemporaneità, forma figure professionali in grado di ideare e coordinare le attività di creazione di un progetto culturale, effettuando anche la pianificazione strategica e finanziaria e fornendo le competenze necessarie per la promozione e la comunicazione della progettualità a livello internazionale, avvalendosi di tecnologie e nuovi mezzi di comunicazione. Con il Master Tecnico per la comunicazione, commercializzazione e il marketing Moda e Design, Società Umanitaria si pone l’obiettivo di formare una figura professionale dalle solide competenze amministrativo – contabili, che sia anche in grado di sostenere l’azienda sugli aspetti di carattere commerciale, della distribuzione e della comunicazione verso gli stakeholders nazionali ed internazionali. Due figure professionali altamente richieste dal mercato del lavoro, che rispondono a precise esigenze delle aziende del settore e che sono in grado di produrre valore strategico ed economico per l’impresa culturale e creativa. L’offerta formativa è disponibile su:

www.umanitaria.it/formazione/alta-formazione Per informazioni e per fissare colloqui telefono 02.57968348 o 02.57968337 e-mail master@umanitaria.it