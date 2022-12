Influenza, Bertolaso: casi in aumento, proseguono open day per vaccino

Proseguono gli ‘Open Day’ organizzati dalle Ats lombarde per offrire la vaccinazione antinfluenzale, gratuitamente, a tutti i cittadini lombardi che, in questo modo, non devono neanche prenotare. Lo fa sapere la Regione. “Quest’anno – ha spiegato l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso – l’influenza stagionale è arrivata in anticipo e nelle ultime settimane stiamo registrando un incremento importante della curva epidemica. Con gli Open Day vogliamo integrare l’enorme lavoro svolto finora da medici di medicina generale, farmacisti e pediatri”. Giovedì 8 dicembre, infatti, erano 200.000 i casi di sindrome influenzale segnalati nella nostra Regione attraverso il portale Influnet, con un incremento di casi del 18% rispetto alla settimana precedente. “Febbre anche molto alta – ha proseguito l’assessore – raffreddore e tosse stanno già costringendo a letto moltissimi lombardi, tra adulti e bambini, con grave rischio di complicanze per i soggetti fragili per età e per condizione patologica. Più aumenta il numero delle persone che si vaccinano, meno il virus avrà la possibilità di circolare e di colpire i più fragili”. “Proteggiamoci dall’influenza – ha aggiunto Bertolaso – anche in vista delle prossime festività. La possibilità di accedere all’antinfluenzale senza prenotazione è una straordinaria occasione”. Dall’inizio della campagna vaccinale antinfluenzale, secondo i dati dell’assessorato, in Lombardia sono state vaccinate 1.664.056 persone. Di queste, 1.093.740 hanno ricevuto il vaccino antinfluenzale dal proprio medico di fiducia, 320.673 hanno scelto un Centro Vaccinale e 192.348 si sono rivolte ad una farmacia territoriale.

