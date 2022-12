Italiani fermati in Belgio per corruzione dal Qatar, tra loro Panzeri e Visentini

Gli inquirenti sospettano che un Paese del Golfo, senza specificare quale, abbia tentato di influenzare le decisioni economiche e politiche del Parlamento europeo . Secondo il quotidiano Le Soir, il Paese in questione sarebbe l’emirato del Medio Oriente dove si stanno svolgendo i mondiali di calcio. Nel mirino della magistratura belga anche Eva Kaili , vicepresidente del Parlamento europeo: l’eurodeputata socialista greca è stata fermata a Bruxelles per essere interrogata dalla polizia.

Corruzione dal Qatar: trovati 500mila euro in contanti nella casa di Panzeri – Il tribunale federale belga ha confermato il fermo di quattro persone, tra cui Panzeri e Visentini. Ora il giudice istruttore nelle prossime 48 ore potrebbe decidere di spiccare eventuali mandati d’arresto. Nell’ambito dell’operazione di stamane, 9 dicembre, la polizia ha effettuato 14 perquisizioni. A Bruxelles, a casa di Panzeri, secondo quanto scrive Le Soir, gli inquirenti hanno trovato 500mila euro in contanti. Tutti i fermati sono di nazionalità o di origine italiana. Tra loro anche il direttore di una Ong e un assistente parlamentare.

Chi sono Antonio Panzeri e Luca Visentini: volti noti in Ue – Antonio Panzeri e Luca Visentini sono due personalità piuttosto conosciute negli ambienti brussellesi. Panzeri è stato eurodeputato per tre mandati, dal 2004 al 2019. Originario del bergamasco, membro della direzione dei Ds, Panzeri è stato eletto all’Eurocamera nella lista Uniti nell’Ulivo ed è stato riconfermato a Strasburgo alle Europee del 2009. Nel 2014 è stato eletto eurodeputato una terza volta, nelle liste del Pd ma nel 2017 ha lasciato i Dem per aderire ad Articolo I. All’Eurocamera ha ricoperto diversi incarichi ed è stato, tra l’altro, presidente della sottocommissione dei diritti umani. Luca Visentini è stato per diversi anni il punto di riferimento dei sindacati europei. Ha cominciato nella Uil del Friuli Venezia Giulia e nel maggio 2011, al congresso di Atene, è stato eletto segretario confederale della Etuc, l’European Trade Union Confederation, ossia la confederazione dei sindacati europei. Nel 2015 è stato eletto segretario generale, sempre della Etuc e nel 2019 è stato riconfermato. Il suo addio all’Etuc è recentissimo: al congresso di Melbourne di fine novembre, infatti, Visentini ha vinto le elezioni come segretario generale della Ituc (International Trade Uniion Confederation), la più grande confederazione sindacale del mondo.

Arrestate la moglie e la figlia di Panzeri – Intanto nella Bergamasca è stato eseguito il mandato di arresto europeo nei confronti della moglie e della figlia di Pier Antonio Panzeri. L’ex eurodeputato risulta avere ancora casa a Calusco d’Adda, il paese del Bergamasco di cui è originario: proprio lì sarebbero state rintracciate la moglie, Maria Colleoni, di 67 anni, e la figlia Silvia, di 38. Le donne si trovano ora in carcere a Bergamo, dove sono state accompagnate in base al mandato che prevede la custodia cautelare in carcere. (Tgcom24)