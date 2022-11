Regione, Fontana evento ‘Lombardia 2030’: “Progettiamo futuro”

“Oggi (ieri ndr) siamo qui perché Regione Lombardia vuole costruire un tavolo di lavoro permanente che progetta e realizza il proprio futuro. A me tocca il compito di proporvi una rotta che posso riassumere intorno a un’idea di Lombardia come terra della conoscenza, del saper fare e delle opportunità”. Così il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana nel suo discorso di apertura dei lavori di “Lombardia 2030”, l’evento organizzato da Regione Lombardia, all’hangar Bicocca di Milano, che vede la partecipazione di rappresentanti del Governo nazionale, delle Istituzioni nazionali e regionali, del mondo produttivo, economico e sociale Lombardo, per un coinvolgimento a tutto campo sul futuro della regione motore d’Italia. All’evento partecipano, tra gli altri, il vice premier Matteo Salvini e i ministri Roberto Calderoli, Daniela Santanchè, Giancarlo Giorgetti e Gilberto Pichetto Fratin. I lavori si sono aperti con un minuto di raccoglimento per commemorare le vittime della tragedia di Ischia e con un applauso in ricordo e in memoria di Roberto Maroni.

“È la Lombardia Smart Land su cui abbiamo lavorato in questi anni – ha detto Fontana – che trova un suo compimento ed una spinta propulsiva definitiva, perché abbiamo capito che la direzione è quella giusta, ma ci siamo anche resi conto che occorre accelerare senza perdere un minuto”.

“Terra della conoscenza – ha detto il governatore – perché dobbiamo batterci allo spasimo non solo per mantenere le nostre eccellenze, ma per moltiplicarle. Le nostre università, i nostri centri di ricerca pubblici e privati, le nostre imprese piccole e grandi. Dobbiamo investire, poi ancora investire e poi, non paghi, investire ulteriormente. Dobbiamo portare qui talenti e trattenere i nostri, dobbiamo convincere il mondo ad affidarci ancora più risorse di quanto già in essere”.

“Terra del saper fare – ha proseguito Fontana – perché abbiamo l’ambizione non solo di eccellere nell’ideare o progettare, ma perché vogliamo crescere come gigante del fare buona industria, buona agricoltura, buoni servizi”. “Alle imprese – ha sottolineato – bisogna dedicare ancora più risorse, in una logica di omaggio assoluto al merito ed alla legalità, ben consapevoli del fatto che la Lombardia è, innanzitutto grazie a questo tessuto imprenditoriale che è oggi chiamato a battersi nella convulsa partita della globalizzazione, piena certamente di rischi ma non priva di opportunità”.

“Infine terra della opportunità – ha evidenziato il presidente – perché in Lombardia nessuno deve restare indietro. Vogliamo buone chances per tutti e bisogna lavorare per questo”.

"La Lombardia da sempre è abituata a guardare avanti. Il futuro è Nostro. Un futuro incerto? Sì, visti gli sconvolgimenti recenti. Ma un futuro da costruire, su basi nuove, proprio come nei periodi più bui della nostra storia. Il cambiamento non è sempre negativo, averne paura significa non coglierne le opportunità di sviluppo". Così il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana nel suo discorso di apertura dei lavori di "Lombardia 2030".

“A ciascuno – ha aggiunto – chiediamo di portare dal suo particolare osservatorio un contributo da mettere a disposizione di tutti, senza pregiudizi e colore politico. La visione che ci deve accompagnare nell’immaginare il futuro – è quella di mantenere fede alle nostre tradizioni, la terra e l’industria, la storia, la cultura e il turismo, ma guardando tutti questi elementi da un punto di vista nuovo, quello che non rimpiange nulla del passato e guarda invece oltre. È una visione sfidante, stimolante, non arrendevole. Proprio come la natura dei lombardi”.

Le prossime elezioni regionali in Lombardia “saranno la conferma degli equilibri nazionali, confermeranno il grande vento poppa del centrodestra e questa che mi sembra sia un’onda che viene confermata in tutte le occasioni dalle politiche in poi”: lo ha detto il presidente della Regione Attilio Fontana a margine dell’evento Lombardia 2030 all’Hangar Bicocca. Quanto agli equilibri interni alla sua coalizione in Lombardia, a chi gli chiedeva se nell’eventuale prossima giunta ci saranno più assessori di FdI, Fontana ha risposto: “Innanzitutto io dico che bisogna vincere, una volta vinto faremo come abbiamo fatto nell’ultima tornata, quando c’era un altro partito che aveva molti più voti degli altri ma che ha sempre rispettato tutti gli altri partiti e soprattutto ha sempre insieme agli altri cercato di privilegiare competenza”.