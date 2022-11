Parco Del Portello: finalmente completata nuova area green di Milano

Il Parco Del Portello è stato finalmente ultimato: la nuova area del polo green di Milano, legata ai movimenti del sole e della luna, è ora visitabile: ecco cosa è stato aggiunto.

Parco del Portello: il polmone verde di Milano

Milano, negli ultimi anni, ha dato sempre maggiore rilievo alla presenza di elementi di urbanistica naturale.

Parco Sempione, Trenno, Parco delle Cave e Indro Montanelli sono solo alcuni degli esempi dell’impegno milanese in tal senso.

Tra i più innovativi, troviamo il Parco Del Portello.

Il parco si sviluppa su tutta l’area che collega Viale Serra e Viale De Gasperi, occupando un perimetro di circa 70 mila metri quadrati.

Al suo interno, diverse installazioni paesaggistiche sono diventate attrazioni turistiche imperdibili.

Tra queste, la collinetta che dà su Citylife, un percorso a spirale che termina in una vetta panoramica, dove trova posto una scultura contemporanea.

Inoltre, il Parco Del Portello ospita la panchina più lunga del mondo!

La nuova area del parco del Portello

Realizzato in collaborazione con Land Italia, questo progetto paesaggistico ha preso ispirazione dal rapporto astrale tra il sole, la luna e il nostro pianeta.

La nuova area in questione, quarta in ordine cronologico, occupa un perimetro di 10 mila mq.

Il nome scelto per il nuovo arrivato del Parco è Moon Garden.

Fonte Cool in Milan