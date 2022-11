Trionfalismo di Sala per M4 senza pudore, senza rispetto”

A proposito dell’inaugurazione delle sei stazioni metropolitane della linea blu, dopo l’autoincensamento di Sala, l’amministrazione comunale non ha neppure salvato la prassi di bon ton a cui per tradizione aveva osservato. Scrive Giorgio Goggi, già assessore ai Trasporti con Albertini “Oggi (26 novembre ndr) s’inaugura la M4, con grande pompa del Sindaco Sala. Tuttavia è sempre stata buona regola del Comune di Milano invitare all’inaugurazione tutti gli amministratori, sindaci e assessori, che avevano reso possibile la realizzazione. Oggi non ci saranno le persone che l’hanno concepita, fatta progettare, fatta finanziare, si sono impegnati perché la si volesse fare, contro i pareri contrari, ma la festa spetta solo all’ultimo arrivato. Nuova tradizione inaugurata dal Sindaco Moratti. Mi ricordo che all’inaugurazione del passante, con il Sindaco Albertini, andai ad accogliere l’ex Sindaco Pillitteri per portarlo al tavolo della presidenza. Com’è cambiato il mio Comune!” Osserva Orietta Colacicco “- M4: ieri (26 novembre ndr)inaugurazione!? Solo 6 Stazioni su 21! Nel trionfalismo si è dimenticato il ritardo!! Da 2,5 a 7 anni: tutta la linea pronta a fine 2024, se va bene, e le prime 3 stazioni erano previste per Expo: 2015!! Il Sindaco, nel ringraziare, si è dimenticato l’opera dei Comitati e delle Associazioni commercianti per correggere e modificare i tanti errori progettuali e far mitigare i disagi. Che facciano presto, sto scrivendo una storia che parte dal 2014 e vorrei mettere la parola fine, prima di perdere energia per vecchiaia. Un encomio va alle sistemazioni superficiali, che si spera saranno di questo livello ovunque”

