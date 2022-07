120mila euro da Comune per steward in zona Movida. De Corato: Comune investa in straordinari Polizia locale, non in steward

Dopo le risse sanguinose con bastoni e coltelli in zona Movida, ecco la genialata del Comune di Milano: stanziare 120 mila euro come contributo per la presenza di steward nelle zone della Movida.

Più precisamente, la giunta ha approvato linee di indirizzo per erogare fondi a favore di associazioni, enti o istituzioni che rappresentano commercianti e proprietari di bar e locali da utilizzare fra il 7 settembre e il 31 ottobre per “offrire servizi di sicurezza sussidiaria e attività che contrastino gli aspetti negativi del divertimento notturno” in “sinergie utili con Polizia locale e con tutte le Forze dell’ordine impegnate nel controllo della città e nel mantenimento dell’ordine pubblico.

È previsto l’utilizzo degli steward (che dovranno essere iscritti al database nazionale delle guardie giurate), anche a rotazione fra gli esercizi commerciali. La delibera indica quali sono le aree interessate e quale è il finanziamento massimo a seconda della zona: si va dall’area di corso Como e Gae Aulenti (10mila euro), a quella di via Lazzaretto (18mila euro) ai Navigli (38 mila euro), a NoLo (5mila euro). I fondi saranno erogati ai singoli progetti, area per area, attraverso la pubblicazione di un bando.

“Degli steward per le zone della movida. Questa è l’ultima grande invenzione del Comune di Milano per ovviare al problema dell’insicurezza nelle aree in cui si concentra la vita notturna. Anziché utilizzare quei fondi per pagare straordinari agli agenti di Polizia Locale, che sono sempre troppo pochi anche in queste zone, mandano dei poveri uomini in mano a baby gang, delinquenti e spacciatori. Steward che non hanno alcun potere di fermare o arrestare qualcuno e che non servono se non accompagnati dai ‘ghisa’. Tanto valeva investire direttamente su questi ultimi, ma pare che il Comune sia sempre alla ricerca di nuove, dispendiose ed inutili trovate a carico delle tasche dei milanesi”, afferma l’assessore di Regione Lombardia alla sicurezza, Riccardo De Corato.