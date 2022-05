Minga semper i tram riven in orari “Mi darebbe un passaggio sulla canna della bicicletta?”

(Com’è delizioso andar in bicicletta, foto di Arnaldo Chierichetti)

Gh’hoo ‘n’amis prezios… el Tullio de SSC”Milano sparita”… de tant in tant el me passa di gustos storièll che lù el troeuva in su i vègg còpi del Corrieron… de sòlit parlen de tramm “aut similia” che mì vòlti, per dilètt, in milanes… ècco quèsta a esempi… che gh’hoo faa ‘na mia gionta a spiegazion:

Parlèmm semper de tramm. Minga semper i vettur riven in orari a la fermada… in ona città granda ‘me l’è el nòst Milan, poeu, pur cont i semafor, i “sentee dedicaa”, succed che i vettur resten imbrijaa in del traffich modèrna e tì te pòdet ben spettà… magara al frègg… combinazion pussee de spèss quand tì te gh’hee prèssa… ma l’è minga on problèma del dì d’incoeu, l’è da quand che gh’è el tramm che la gent la se lamenta ch’el riva in ritard… chissà… fòrsi anca al temp di tramm a cavai de l’Osculati (1), pòcch traffich de segur in città, ma gh’era el problèma ch’eren semper di bèsti che faseven fadiga… chissà… cont el tramm elettrich magara anca el second viagg de quèll fatidich Duu de November del 1893 (2), tra el Dòmm e l’Arc de la Pas, l’ha faa tardi… Ghe sariss on sistèma per dagh ‘na mòssa ai vettur … tirà foeura ‘na sigarètta e pizzalla… la leggenda la vour che subit al primm tir ècco la vettura che la vòlta el canton… giust ‘na leggenda… e poeu adèss gh’è meno gent che la fuma… (3)

Dal Corrieron – 11.10.1943

PER PIASÈ EL ME PÒRTA IN CANNA?

Viagg infollarmaa d’ona sciora in su la spicciola d’ on òmm.

Spètta che te spètta, quèll dì lì, passava nanca on tramm per el Cors de Pòrta Noeuva…. Pagament… nissun a la fermada. Stracca de spettà lì per nient la sciora Èmma S. l’ha domandaa in gir el motiv de ‘sto fastidi e allora l’ha savuu che per quèll dì lì la linea l’era sospesa per di lavorà per mètt in sicurèzza di cà bombardaa in Via Montebèll. L’aveva passaa on quart d’ora a spettà per nient on tramm per la Stazion Central e adèss la giovina la gh’aveva minga temp per rivà a pee a ciappà el treno per el paes del Lagh Maggior indoe l’era sfollada con la famiglia.

On auto de piazza? Nanca a parlann, manco on triciclo, quèll surrogaa del gamberin, del temp de guèrra. Gh’era domà de provà a fass portà in canna a ‘na spicciola, la manera de viaggià del moment, vist che de vettur e otomòbil ghe n’era in gir ben pòcch. La sciora Èmma dòpo cinqu ò ses tentativ l’ha finalment trovaa on ciclista gentil che l’andava pròppi vèrs la Central e che l’ha caregada in canna. Lee l’era piscinina e la s’è settada còmoda senza imbrojàgh la pedalada al giovin, inscì hann cominciaa a andà spedii pur con carich doppi.

El ciclista e la sciora hann cicciaraa allegher per on quai moment, poeu lee citta l’ha s’è missa a vardass in gir, inscì che l’oeugg el gh’è cascaa in su la roeuda denanz… a l’improvvista l’ha lanciaa on sgar, intanta che la smontava brusca da la canna, che per la scòssa el ciclista pur che l’ha subit frenaa, l’è borlaa in tèrra.

Subit drizza la sciora la s’è missa a vosà: “Farabutt!… Canaja!…” El giovin, lassada lì la spicciola in tèrra l’ha tajaa la còrda. “Al lader… al lader!” La vosava adèss l’Èmma S. intanta che la ghe provava a corregh adree, ma ‘sto ballabiòtt vist anca che la gent ghe faseva minga cas l’è riessii a voltà el canton. La dòna l’è tornada a la spicciola lassada in tèrra in mèzz a on ròsc de curios.

L’era fòrsi che el ciclista l’era staa minga per la qual? L’aveva slongaa i man? Nò! – El gh’aveva provaa a ròbagh? Nò! – La sciora l’ha cuntaa tutta la stòria straordinaria al Maresciall C… del Commissariaa de la Central: Intanta che la vardava la spicciola l’aveva riconossuda per quèlla del marì, robada domà la settimana prima là in sul lagh Maggior. Probabil che poeu la spicciola l’era stada spedida a Milan indoe el lader l’aveva missa anmò in gir, ma senza mascheralla… chi l’è ch’el pensa, a cinquanta chilometri, de incontrà el proprietari? Purtròpp l’aveva trovà pròppi la soa miee che l’aveva riconossuu ‘sta macchina doprada tanti vòlt. (4)

El numer de matricola in sul telar l’ha confermaa l’origin. Che poeu el ciclista l’avess tajaa la còrda l’era ‘na proeuva ch’el podeva vèss el lader ò vun di sò sòci. (5) ‘Me se dis: vègh la coa de paja. La sciora Èmma l’ha perduu el treno per Aròna, ma l’è tornada in trionf in famiglia con la spicciola salvada in ‘na manera inscì singolar. (6)