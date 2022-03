Attilio Fontana positivo: niente sintomi, lavora da remoto a casa

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ieri pomeriggio è risultato positivo al Covid 19, esito del periodico controllo cui si sottopone. Il presidente è in isolamento a casa. Lo riferisce in una nota Regione Lombardia. Non ha sintomi, sta bene e prosegue la sua attività istituzionale da remoto. Gli appuntamenti esterni della prossima settimana sono stati rinviati, salvo la possibilità di seguirli attraverso i canali online.

