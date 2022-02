Coronavirus: 1.268 i nuovi contagi a Milano, 12.598 in Lombardia, per un rapporto del 7,6%.

I nuovi casi risultati positivi ieri al covid nella provincia di Milano sono stati 3.565, di cui 1.268 a Milano città.

A fronte di 159.799 tamponi effettuati, in Lombardia si sono registrati 12.194 positivi, per un rapporto del 6,9%.

I ricoverati in terapia intensiva sono 197 (-10). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.519 (-39).

Si sono registrati 50 nuovi decessi, per un totale complessivo di 37.763.