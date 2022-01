Coronavirus: 3.546 i nuovi contagi a Milano, 31.164 in Lombardia, per un rapporto del 14,5%.

Sono stati 9.131 i nuovi casi risultati positivi ieri al covid nella provincia di Milano, di cui 3.546 a Milano città.

A fronte di 214.099 tamponi effettuati, sono 31.164 i nuovi casi risultati positivi in Lombardia, per un rapporto del 14,5%.

I ricoverati in terapia intensiva sono 274 (-2), mentre quelli ricoverati non in terapia intensiva scendono a 3.461 (-42).

Si sono registrati 82 nuovi decessi.

Per quanto riguarda le altre province: nella provincia di Varese i casi sono stati 2.699, mentre sono stati 1.542 in quella di Monza e Brianza. A Bergamo i casi sono stati 3.018, nel Bresciano invece sono stati 4.439. Nel Comasco si sono registrati 1.838 casi, in provincia di Sondrio 671. In provincia di Mantova si sono avuti 1.542 casi, 888 nella provincia di Lecco e 1.163 in provincia di Cremona. Nella provincia di Lodi se ne sono registrati invece 686 e infine 1.598 in provincia di Pavia.