Coronavirus: 2.733 i nuovi contagi a Milano, 17.581 in Lombardia, per un rapporto del 20,3%.

Sono stati 7.355 i nuovi casi risultati positivi ieri al covid nella provincia di Milano, di cui 2.733 a Milano città

A fronte di 86.367 tamponi effettuati, sono 17.581 i nuovi casi risultati positivi in Lombardia, per un rapporto del 20,3%. In aumento il numero dei ricoverati, in terapia intensiva: 246 (+2) e nei reparti ordinari: 2.999 (+112). I decessi sono stati 61 per un totale complessivo di 35.464 morti da inizio pandemia. I nuovi casi per provincia: Milano: 7.355 di cui 2.733 a Milano città; Bergamo: 1.837; Brescia: 1.725; Como: 513; Cremona: 324; Lecco: 295; Lodi: 338; Mantova: 349; Monza e Brianza: 1.497; Pavia: 735; Sondrio: 535; Varese: 1.559.