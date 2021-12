Coronavirus: 3.278 i nuovi casi in Lombardia, 10 decessi

In Lombardia nella giornata di domenica 12 dicembre sono stati 3.278 i nuovi contagi a fronte di 109.131 tamponi effettuati. Sono stati segnalati 10 decessi, contro le 21 vittime registrate sabato. Da febbraio dello scorso anno i decessi ufficiali per Covid in Lombardia sono arrivati a 34.576.

I contagi di Coronavirus registrati ieri erano stati 4.024 a fronte di 112.918 tamponi eseguiti. Sul fronte dei ricoveri, , ma sale il numero dei pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva.

Negli ospedali lombardi diminuiscono i pazienti ricoverati per covid nei reparti ordinari, arrivati a 1.108 (- 24 ), mentre aumentano quelli nelle terapie intensive che sono 143 , mentre sabato ieri erano 140.

Questa la situazione nelle province lombarde: sono 1.132 i casi individuati nella provincia di Milano. Nella provincia di Bergamo i casi sono stati 160, mentre sono stati 380 in quella di Brescia. A Varese i casi sono stati 340, nel Mantovano invece sono stati 153. Nel Lodigiano si sono registrati 77 casi, in provincia di Pavia 131. In provincia di Monza e Brianza si sono avuti 316 casi, 96 nella provincia di Lecco e 75 in provincia di Cremona. Nella provincia di Como se ne sono registrati invece 228 e infine 48 in provincia di Sondrio.