CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO: ALTRI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

Un nuovo dispositivo è stato installato nel comune di San Donato Milanese.

Si tratta di un sistema di controllo dei passaggi con il semaforo rosso dotato di tecnologia intelligente a basso impatto ambientale, in grado di individuare ogni passaggio con il semaforo rosso, di acquisire le immagini dalle telecamere presenti e di accertare e documentare attraverso video le infrazioni in tempo reale, nel rispetto della privacy dei cittadini.

Il dispositivo sarà attivo, a partire dalle ore 12 di lunedì 15 novembre, nel comune di San Donato Milanese, e precisamente sulla intersezione della S.P. ex S.S. 415 Paullese, con la svolta Via Fiume Lambro e Via Gela, in direzione Paullo e in direzione Milano.

Dopo il primo anno, Città Metropolitana Milano prosegue con gli interventi dedicati alla sicurezza e al controllo della rete stradale previsto dal Progetto Sicurezza Milano Metropolitana, il piano pluriennale di azioni sviluppato insieme a Safety21 e Municipia.

La pianificazione di queste installazioni contribuisce a rendere ancora più sicure le strade gestite da Città Metropolitana, grazie ad un’ormai capillare presenza di dispositivi smart che dialogano e interagiscono con l’ecosistema Titan®, la piattaforma in dotazione alla Polizia Locale che riceve e gestisce in cloud informazioni, dati e immagini utili per la constatazione di eventuali infrazioni e per l’elaborazione scientifica di analisi sul traffico.

Tutte le iniziative del Progetto Sicurezza Città Metropolitana sono supportate da una campagna di comunicazione volta a sensibilizzare gli utenti della strada verso un comportamento più responsabile e corretto nei confronti del territorio e dell’ambiente.

Le attività realizzate dal Progetto Sicurezza Milano Metropolitana sono consultabili sul sito web che approfondisce ogni aspetto del progetto: www.progettosicurezzamilanometropolitana.it