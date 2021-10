Lombardia, Baffi(Fdi): bene approvazione linee guida su barriere architettoniche

“Bene l’approvazione da parte della Giunta Regionale della proposta di linee guida per la redazione, a cura dei Comuni, dei Piani per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche, un tema su cui sono intervenuta nel corso di questa legislatura, oltre che con azioni mirate a livello locale, con diverse sollecitazioni sia in sede di Commissione che in Aula Consiliare”. Lo ha scritto in una nota il Consigliere Regionale lodigiano di Fratelli d’Italia, Patrizia Baffi. “Ora – ha aggiunto – si proceda spediti per dare il dovuto sostegno economico ai Comuni e favorire l’adozione dei Peba in modo diffuso sul territorio regionale. “La proposta, attesa per fine 2020, arriva con qualche mese di ritardo rispetto alle previsioni disposte dalla recente legge regionale n. 14/2020 e va affrontata in Commissione Territorio con rapidità, per consentire alle Amministrazioni Provinciali di procedere in tempi brevi con i successivi passi: la pubblicazione dell’avviso che consentirà ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti di accedere ai contributi regionali previsti per la redazione dei Piani, secondo i criteri già adottati da Regione Lombardia” ha continuato Baffi. “Abbattere le barriere architettoniche è una sfida di civiltà che ci deve vedere tutti protagonisti” ha proseguito Baffi. “Da parte mia continuerò ad assicurare su questo fronte il massimo impegno e la dovuta attenzione anche in fase di discussione del bilancio che andremo ad affrontare nei prossimi mesi”, ha concluso.

