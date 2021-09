MEETmeTONIGHT. Torna per la decima edizione la Notte dei ricercatori

La Notte europea dei ricercatori torna a Milano in un’unica data il 24 settembre con l’evento virtuale MEETmeTONIGHT – Faccia a faccia con la ricerca.

Giunto alla decima edizione, l’evento sarà articolato in una serie di iniziative online con numerose opportunità di interazione in tempo reale, elemento che ha sempre contraddistinto questo evento, divenuto nel corso degli anni uno degli appuntamenti più importanti per la diffusione della cultura scientifica ai cittadini di tutte le età su scala nazionale. L’edizione 2021 di MEETmeTONIGHT ruoterà attorno a un unico macro-tema: il concetto di “Futuro”. Per meglio realizzare questo macro-tema, le iniziative proposte saranno raggruppate in sei grandi pilastri tematici: Cities and mobility, Circular economy, Planet Earth, Health and wellbeing, Education and behavioural change e Technologies for future. Si parte questa mattina dalle 10 alle 13 con tre laboratori dedicati alle scuole che spazieranno dai temi della sessualità e affettività negli anni complessi e delicati dell’adolescenza, alle competizioni di cybersecurity per migliorare le competenze informatiche, fino all’appropriazione culturale a teatro con un particolare focus sul Canada. Il pomeriggio dalle 14 alle 20 si alterneranno i giovani ricercatori delle università moderati dal giornalista scientifico Luigi Bignami.

Tredici talk da 20 minuti ciascuno in cui si darà voce ai vincitori delle borse di studio Marie Skłodowska-Curie, promesse del futuro, che si passeranno la parola a ritmo serrato saltando fra i sei grandi pilastri tematici scelti per questa edizione. Ampio spazio sarà dedicato ai temi ambientali legati al cambiamento climatico e alla sostenibilità, con un’attenzione alle tecnologie verdi e alle energie rinnovabili, alle potenzialità dell’Intelligenza artificiale. Non mancheranno i temi cari ai cittadini come la mobilità e la formazione e, in conclusione, un focus sull’economia circolare. Sarà possibile rivolgere domande online ai relatori alla fine di ogni talk attraverso la piattaforma. Il programma completo di MEETmeTONIGHT è disponibile sul sito della manifestazione all’indirizzo: https://www.meetmetonight.it/scopri-i-programmi-delledizione-2021/. Il Comitato organizzatore di MEETmeTONIGHT edizione di Milano è costituito da Università Milano Bicocca, Politecnico di Milano, Università di Milano, Comune. Partecipano Università Bocconi, Università Cattolica.