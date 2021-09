Opinione molto personale di Majorino (Pd): “Più i milanesi conoscono Bernardo meno lo stimano”

Bernardo non c’era a ricevere la Regina di Danimarca al Salone e non possiede alcuna fotografia con Obama, per dire che il comportamento spot di Sala non è nelle sue corde, ma non avrebbe ricevuto neppure il rapper Rondo da Sosa, non avrebbe indirizzato tutto il suo fare a tagliare nastri di opere non sue o a dedicarsi alla urbanistica tattica in modo sfrenato. Do per vero il sondaggio di cui riferisce Majorino che vede Sala in testa, ma con tutti i dubbi che accompagnano un sondaggio e con le sorprese che possono esserci , perché il profilo chiamiamolo popolare e realistico di Bernardo non ha fanfare e celebrazioni giornalistiche.

Majorino afferma ” Nel tentare di farsi conoscere e apprezzare il candidato della destra ha detto tutto e il suo contrario su svariati argomenti. Dalle ciclabili ai profughi fino all’uso ossessivo del tema del porto d’armi. Mi chiedo cosa saprà inventarsi ora”. Non mi risulta. Sono invece convinta che le promesse di Sala fossero solo fumo, che abbia i paraocchi sulle problematiche reali della città, che abbia speso soldi di tutti i milanesi per piste ciclabili che rappresentano, secondo la sua visione, il futuro, che abbia pensato a una città di ricchi mirando solo a scambi internazionali, dimenticando le fasce deboli, E soprattutto il suo programma di insulti è un volo di utopiche falsità che, ancora una volta, diventano promesse di fumo. In 5 anni non ha fatto un cenno alle barriere architettoniche da abbattere, ad esempio e ha “governato” nella sua torre di illusioni. Per quanto riguarda le ossessioni messe sul campo dalla sinistra come il porto d’armi, Bernardo ha semplicemente risposto con cortesia, ma alle domande pretestuose, forse, non bisogna neppure rispondere. Il Centrodestra non ha rivangato ad esempio quella condanna di falso ideologico caduta in prescrizione, ma porta avanti risposte a problemi reali. On. Mayorino, dia tempo al tempo…