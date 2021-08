Cara Roggiani (PD), le sue pretestuose polemiche si perdono nel vento, guardi il suo orticello

Silvia Roggiani (PD) è incaricata, evidentemente, di creare polemiche sulle intenzioni del centrodestra. Perché il suo retropensiero fa affidamento su un immaginario molto fertile che non conosce né autocritica né realismo, quello dettato dal buon senso. E, dopo aver coniato slogan che fanno sorridere, dopo aver dedotto che la Lega è fascista per la scelta di uno spazio per la campagna elettorale, ora punta il dito su una presunta lottizzazione nella scelta dei candidati del centrodestra ai Municipi. Ma dimentica i locali comunali offerti ad ex brigatisti per la presentazione di un libro, la pretestuosa campagna antifascista contro chi ha già spiegato di non essere fascista, la vicinanza con gli eredi delle Brigate rosse che vivono e prosperano nell’illegalità dei Centri sociali e da ultimo, parafrasando le sue interpretazioni fantasiose, basate su intenzioni, a quanti Sala ha promesso un assessorato tra i candidati delle otto liste che lo sostengono?

Dice “Oggi il centrodestra ha diramato una nota per annunciare la scelta dei candidati Presidente nei 9 Municipi a Milano. Si tratta di donne e uomini identificati per la loro appartenenza partitica, che verranno presentati a Bernardo nei prossimi giorni. Nella scelta dei candidati, per il centrosinistra, hanno contato le storie personali e il lavoro portato avanti dalle persone in questi anni, per loro – che intendono e fanno politica applicando il meccanismo della lottizzazione – contano le sigle. Una vera e propria spartizione di poltrone, degna della peggior politica”

Sala ha scelto Granelli e Maran che veniva dal Demanio per la loro storia personale e la loro competenza 5 anni fa? Vorrei tranquillizzare la signora Roggiani: nel Centrodestra è prioritaria la scelta del merito e dell’impegno.