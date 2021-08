Sala riceve a palazzo i violenti e dimentica le vittime dei raid giovanili

E bravo il sindaco Sala! Continua a trascurare le periferie – dove peraltro non si fa mai vedere – e gli anziani, a favore dei quali non ha mai assunto la minima iniziativa, per dedicare tempo e attenzione a chi infrange la legge e le buone norme del vivere civile.

L’ultimo episodio lo vede impegnato a ricevere a Palazzo Marino il rapper Rondo da Sosa (all’anagrafe Mattia Barbieri) leader del collettivo Seven Zoo, che si era reso responsabile, in data 12 luglio, insieme al collega Zaccaria Mohuib (alias Baby Gang) e a un gruppo di altri sette ragazzi, di una violenta sassaiola contro il titolare del locale Old Fashion, dell’aggressione al rapper Laioung e di incitamento ad aggredire le Forze di Polizia.

Avrebbe invece dovuto ricevere le parti offese: il gestore del locale e il rapper aggrediti, ma per loro non trova tempo!

Evidentemente, ci troviamo di fronte a un capovolgimento dei valori e dei meriti: vengono premiati gli aggressori e ignorati gli aggrediti!

Ebbene, mercoledì scorso il Questore di Milano ha notificato il Daspo Willy al Dondo e al Baby Gang, che dovranno tenersi lontano da tutti i locali di Milano per due anni.

Evidentemente le due massime autorità milanesi, Sindaco e Questore, hanno valutazioni opposte sul comportamento di tali personaggi: mentre il Questore applica la legge a difesa dei cittadini perbene, il Sindaco, confondendo l’incitazione alla violenza con le tendenze musicali, manifesta indulgenza e comprensione nei confronti di personaggi che non si fanno scrupolo di ricorrere ad azioni violente, con l’alibi di andare incontro al disagio giovanile.

Non si rende conto che con il suo atteggiamento favorisce la pratica della violenza e il sorgere di enclave etniche come a Parigi, sottovalutando i segnali di potenziali rivolte giovanili.

Non contento degli onori tributati agli aggressori, Sala ha anche sollecitato la messa a disposizione delle crew di spazi ricreativi a S. Siro.

Gli abitanti di San Siro, quartiere già in preda al degrado delle case popolari, di occupazioni illegali e teatro di numerosi eventi malavitosi, costretti all’imbrunire a rintanarsi in casa, ringraziano: la richiesta di ordine e legalità che sollecitano da dieci anni continuerà a rimanere insoddisfatta. Le periferie, da sempre trascurate dall’attuale Sindaco, non avranno alcuna occasione di riscatto fin quando ai vertici politici della città rimarranno i personaggi attuali: non resta che confidare nel nuovo Sindaco Bernardo, che ha manifestato chiaramente ed esplicitamente l’intenzione di praticare una politica opposta, incentrata su ordine, pulizia, legalità e rinascita delle periferie.