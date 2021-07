“Iseo Jazz”: il concerto in solo del chitarrista Bebo Ferra mercoledì 7 luglio a Sale Marasino

Entra nel vivo la XXIX edizione di Iseo Jazz: mercoledì 7 luglio, per la seconda giornata del festival, è in programma l’esibizione in solo del chitarrista Bebo Ferra a Sale Marasino (Bs). Il concerto avrà luogo sul sagrato della chiesa di Borgo Maspiano alle ore 21 (ingresso libero, in caso di pioggia si svolgerà nell’ex chiesa di San Pietro dei Disciplini).

Bebo Ferra è uno dei più significativi chitarristi del jazz contemporaneo e vanta una lunga carriera che lo ha visto e lo vede partecipare al Devil Quartet di Paolo Fresu e a tanti progetti originali, spesso nella cameristica dimensione del duo. Ha realizzato quasi novanta dischi, di cui una quindicina in veste di leader, suonando tra gli altri con Franco D’Andrea, Enrico Pieranunzi, Al Foster, Adam Nussbaum, Pietro Tonolo, Giovanni Tommaso, Gianni Coscia, Paul McCandless, Enrico Rava, Gianluigi Trovesi, Rita Marcotulli, Paolo Damiani e Danilo Rea, nel segno di un’articolata poetica espressiva. Vincitore nel 1991 del concorso nazionale Jazz Contest (organizzato da Musica Oggi) con il Sardinia Quartet, Bebo Ferra ha anche partecipato a progetti originali di musica e teatro con Stefano Benni, Lella Costa, Angela Finocchiaro, Ivano Marescotti e Arnoldo Foà. Ha inoltre suonato con esponenti della canzone d’autore quali Antonella Ruggiero, Andrea Parodi e Sergio Cammariere, ma ha anche inciso come solista con l’Orchestra della Scala di Milano, eseguendo musiche scritte e dirette da Carlo Boccadoro. Per la nuova edizione di Iseo Jazz ha preparato un concerto in cui esplorerà il suo retroterra culturale sardo e quel mondo jazzistico che conosce a fondo e affronta con un linguaggio moderno, attuale, che tiene conto della storia del suo strumento, utilizzando sia la chitarra elettrica sia quella acustica e unendole a un sapiente lavoro sul sound elettronico. Il repertorio proporrà parte dei brani pubblicati nel cd “Jazz versus Corona” (pubblicato dall’etichetta Barnum for Art), frutto di una cinquantina di “guitar solo” postati sul web durante il lockdown e visti, in tutto il mondo, da oltre quattrocentomila persone, tra cui noti esponenti del mondo delle sei corde.

ISEO JAZZ – La casa del jazz italiano – XXIX edizione, dal 4 all’11 luglio 2021 Domenica 4 luglio – Palazzolo sull’Oglio, parco di Villa Küpfer

Andrea Grossi quartetto – Songs and Poems

Andrea Grossi (contrabbasso), Gaia Mattiuzzi (voce), Manuel Caliumi (sax alto), Michele Bonifati (chitarra elettrica)

Helga Plankensteiner – Barionda

Rossano Emili (sax baritono), Massimiliano Milesi, Helga Plankensteiner (sax baritono), Giorgio Beberi (sax baritono), Angel Ballester (sax baritono, percussioni), Mauro Beggio (batteria)

Mercoledì 7 luglio – Sale Marasino, sagrato della chiesa di Borgo Maspiano

Bebo Ferra Solo! – Canzoni e racconti dalla Sardegna al Jazz (progetto speciale del festival) Bebo Ferra (chitarre, elettronica)

Venerdì 9 luglio – Iseo, sagrato della pieve di Sant’Andrea

Eloisa Manera-Marco Remondini duo – Da Bach all’improvvisazione contemporanea Eloisa Manera (violino, elettronica), Marco Remondini (violoncello, elettronica) Marco Mariani settetto – Everythnig But Jazz: Doors, Led Zeppelin, Deep Purple nel castello del Jazz

Marco Mariani (tromba, harmonizer, arrangiamenti), Linda Paganelli (voce), Franco Bagnoli (sax contralto), Nicola Pecchiari (sax tenore, EWI), Claudio Pozzi (pianoforte, tastiere), Luca Zollo (contrabbasso, basso elettrico), Nicola Stranieri (batteria)

Sabato 10 luglio – Clusane, sagrato della Chiesa Vecchia

Enrico Intra-Margherita Carbonell duo – Jazz Studio Jazz (progetto speciale del festival) Enrico Intra (pianoforte), Margherita Carbonell (contrabbasso)

Antonio Zambrini quartetto – Da Nino Rota ai Procol Harum (progetto speciale del festival)

Rafael Schilt (sassofoni), Antonio Zambrini (pianoforte), Alex Orciari (contrabbasso), Pasquale Fiore (batteria)

Domenica 11 luglio – Iseo, Lido di Sassabanek

Simona Premazzi trio – Omaggio a Andrew Hill

Simona Premazzi (pianoforte), Marco Micheli (contrabbasso), Luca Santaniello (batteria)

JW Orchestra diretta da Marco Gotti – Kreativ Mozart

Gotti (arrangiamenti originali, sax alto, sax soprano, clarinetto), Giambattista Gotti (sax alto, flauto), Maurizio Moraschini (sax tenore, clarinetto), Giancarlo Porro (sax baritono, clarinetto basso, flauto), Giuseppe Chirico (tromba), Sergio Orlandi (tromba), Davide Albrici (trombone), Pier Muccio

(trombone), Francesco Chebat (pianoforte), Sandro Massazza (contrabbasso), Stefano Bertoli (percussioni).

Nel corso della serata saranno consegnati i Premi Iseo a Carlo Verri e Marco Gotti e verrà presentato il libro “La Storia del Jazz” (Hoepli editore) di Luigi Onori, Riccardo Brazzale e Maurizio Franco.

Tutti i concerti sono a ingresso libero e inizieranno alle ore 21. In caso di pioggia, il concerto di Palazzolo sull’Oglio si terrà alla Casa della Musica, quello di Sale Marasino nell’ex chiesa di San Pietro dei Disciplini e quelli di Iseo al Castello Oldofredi.

Dal 2 luglio al 5 settembre mostra fotografica itinerante nei negozi del centro di Iseo Carlo Verri – Pagine di jazz italiano.

