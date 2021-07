Un normale fine settimana di mala movida

Una aggressione a due minorenni all’Arco della Pace, bottigliate in Darsena, schiamazzi fino alle 3 e montagne di bicchieri e bottiglie per strada.

Anche questo week end a Milano la movida era fuori controllo. Il Sindaco proprio non si rende conto non solo dei disagi che subiscono i residenti ma anche dei pericoli che ragazzi ed esercenti corrono per le continue risse ed esplosioni di violenza: branchi di ragazzi che in preda ad alcol e stupefacenti vogliono concludere le serate provocando e aggredendo.

La tolleranza o la rassegnazione di Sala verso l’anarchia della Milano notturna è una scelta irresponsabile ed un venir meno ai doveri del Sindaco. Si mette a rischio la convivenza sociale, il normale piacere alla vita notturna della città e pure un settore del Commercio già provato dal Covid.

Governare la movida si può, se si vuole: coordinando il presidio delle 7/8 a aree tra Polizia Locale e Forze dell’Ordine, prevedendo ordinanze e Daspo, fissando orari per il servizio all’aperto, garantendo più pulizia e raccolta dei rifiuti.