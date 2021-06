Flop primarie, ma chi vota Pd propriamente cosa vota?

In due, ecco. A Torino, come si è visto, non è andata meglio. Ai gazebo hanno votato in 12 mila per decidere lo sfidante del candidato di centrodestra. Pochi, sia in confronto a certi numeri di partecipanti che una volta le primarie del Pd sapevano mobilitare, sia in confronto alle firme raccolte per i quattro concorrenti (16 mila, dunque o hanno votato 4 mila persone in meno o quelle 16 firme erano, come dire?, un po’ farlocche).

Primarie frutto di una debolezza

Su Repubblica, Stefano Cappellini centra un aspetto importante della questione. «Il problema delle primarie è costituzionale», scrive. Esse sono «entrate nel costume della sinistra italiana per due ragioni fondamentali». Da un lato, per legittimare un leader estraneo ai partiti (Prodi). Dall’altro, per «dirimere le controversie sui candidati e vincolare le tante ed eterogenee forze politiche a un patto con l’elettorato».

Il fatto è che le primarie nel centrosinistra nascono come «rimedio» a una debolezza. E la debolezza è sull’identità del Pd, come diceva Pera.

Chi vota Pd, cosa vota?

Lo ha scritto sul Messaggero anche Massimo Adinolfi, commentando anche lui il flop di partecipazione alle primarie torinesi.

«Il profilo politico del Pd è esso stesso ancora in corso di definizione, e questo non può non riflettersi sulla partecipazione al voto. Probabilmente alla domanda: “chi vota Pd, propriamente: cosa vota?”, non si può dire che siano molti, oggi, in grado di dare una risposta univoca, senza ombra di incertezze».