Fontana: Lombardia in fascia gialla, servono più vaccini

“La Lombardia resta in fascia gialla. I nostri parametri sono stabili e la campagna vaccinale procede, anche se non al massimo delle nostre possibilità. Servono più vaccini”. Lo ha annunciato il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, con un tweet. “Nel frattempo continuiamo a comportarci responsabilmente e rispettiamo le regole”, ha chiosato Fontana. “Credo sia ragionevole che il Commissario Figliuolo venga incontro alla richiesta delle Regioni che rispettano i target assegnati a livello nazionale” e che ora puntano ad avere ulteriori dosi del vaccino AstraZeneca qualora altre Regioni le rifiutassero. Lo ha detto la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, in visita oggi all’ospedale brianzolo di Vimercate. “La Lombardia – ha ricordato Moratti – li ha anche superati i target. Da noi meno dell’1% dei cittadini ha rifiutato AstraZeneca. I medici spiegano che è un vaccino sicuro e i nostri cittadini si fidano”, ha chiosato

