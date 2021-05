Sanità, Comazzi: Lombardia si conferma modello. Strategia Moratti sta dando suoi frutti

“I dati sull’andamento della campagna vaccinale ci dicono che la Lombardia si conferma un modello per tutta Italia: con oltre 3 milioni e mezzo di persone che hanno ricevuto la prima dose di vaccino, più di un milione di immunizzati e una media di 110mila vaccinazioni al giorno, la nostra regione sta dando prova di grande efficienza” afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale. “La strategia messa a punto a gennaio da Letizia Moratti – prosegue l’azzurro – sta dando i suoi frutti: entro giugno tutti i lombardi avranno ricevuto la prima dose di vaccino. Da lombardo sono orgoglioso del fatto che la nostra regione abbia imboccato il giusto binario: i prossimi mesi saranno decisivi per uscire dal tunnel in cui siamo entrati più di un anno fa. Regione Lombardia,con l’impulso dell’assessorato al Welfare – conclude Comazzi – sta lavorando giorno e notte per tutelare la salute di tutti i cittadini lombardi.

