Giornata Mondiale della Salute – evento online gratuito “LA PREVENZIONE E’ LA MIGLIOR CURA DEL TUO CUORE”

In occasione della Giornata Mondiale della Salute 2021, il 7 aprile, Auxologico e il Comune di Meda hanno deciso di parlare della prevenzione per il cuore in un evento on line. Dobbiamo prenderci cura del nostro cuore e del sistema cardiovascolare ogni giorno, con uno stile di vita corretto, con una alimentazione sana, facendo un po’ di movimento, dormendo bene e tenendo sotto controllo i fattori di stress. Di questo parleremo con i nostri specialisti in nutrizione, scienze motorie e medicina del sonno. Ma non solo, perché i cardiologi ci parleranno della prevenzione delle malattie che mettono a rischio la salute del nostro cuore, e ci indicheranno quali sono i controlli medici indicati a ogni età e per ogni tipo di situazione.

MODERA

Prof. Gianfranco Parati, Direttore Scientifico di IRCCS Istituto Auxologico Italiano e Direttore del Dipartimento Cardio-Neuro-Metabolico di Auxologico San Luca

INTERVENGONO

Prof. Luigi Badano, Responsabile del Servizio di Ecocardiografia di Base e Avanzata di Auxologico.

Dott.ssa Raffaella Cancello, nutrizionista, Servizio Lifestyle Medicine, Centro Obesità e Laboratorio di Ricerca sulla Nutrizione e l’Obesità, Istituto Auxologico Italiano.

Dott. Luca Cavaggioni, esperto in Scienze Motorie, Istituto Auxologico Italiano.

Prof.ssa Carolina Lombardi, Responsabile del Centro sonno di Auxologico in Lombardia.

QUANDO

Mercoledì 7 aprile 2021, ore 18.00

COME PARTECIPARE – EVENTO ON LINE

L’evento è gratuito e si svolgerà esclusivamente on line.

Attraverso l’iscrizione riceverete un link per partecipare all’evento.

ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO: UNA FONDAZIONE PER LA RICERCA E LA CURA

Auxologico è una Fondazione che ha come proprie esclusive finalità la ricerca scientifica e l’attività di cura dei pazienti a livello ospedaliero e ambulatoriale.

Fondato nel 1958, fin dal 1972 Auxologico è stato riconosciuto dal Ministero della Salute – e sempre confermato – come Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS).

Auxologico è presente in Lombardia e in Piemonte con 13 strutture ospedaliere, poliambulatoriali e di ricerca che lavorano in stretta sinergia per offrire le migliori opzioni diagnostiche e le cure più appropriate a oltre 1 milione di pazienti che ogni anno si rivolgono con fiducia a Auxologico.

Auxologico è una comunità di medici, ricercatori, tecnici, personale sanitario e amministrativo di oltre 2400 persone che ogni giorno mettono a disposizione il proprio impegno e la propria professionalità per la cura della persona.

