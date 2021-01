Moratti “Rimettere al centro la persona con la valorizzazione degli operatori della Sanità”

“Da questo anno difficile abbiamo tratto l’insegnamento che abbiamo bisogno l’uno degli altri. Dobbiamo rimettere al centro la persona, con la capacità di iniziativa di ogni singola persona, con l’entusiasmo dei volontari, la professionalità degli operatori, con le buone pratiche del terzo settore, con le competenza degli operatori della pubblica amministrazione”. Lo ha detto l’assessora al Welfare della Regione Lombardia Letizia Moratti, intervenuta all’incontro online “Case della comunità, proviamoci in Lombardia” organizzato dall’associazione “Prima la comunità”, di cui è presidente don Virginio Colmegna. Occorre, ha aggiunto, “una nuova collaborazione, che ci aiuti a uscire ognuno dal proprio ambito, evitando una frammentazione che non ci consente di lavorare meglio per l’obiettivo comune e che ci fa passare dal concetto della sanità al concetto della salute”. “Ci può essere grande convergenza di visioni per cooperare ma dobbiamo trovare la formula adatta” per “passare da una visione della sanità sinonimo di assenza di malattia ad una tutela della salute intesa come promozione del benessere”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala intervenendo nella stessa occasione

