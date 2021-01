Veneranda Fabbrica del Duomo – Attività didattiche online per bambini e famiglie – Gennaio – Marzo

I Servizi Educativi propongono un ricco calendario di nuovi e divertenti appuntamenti online per continuare ad essere vicini ai bambini anche a distanza ed esplorare il grande patrimonio della cattedrale di Milano. Un viaggio virtuale tra il Duomo, il Museo e le Terrazze porterà a scoprire il lavoro che si cela dietro la creazione di una vetrata, una scultura o un’architettura. Dotati di carta, matite, pastelli e materiali di riciclo, i piccoli visitatori potranno conoscere tante diverse tecniche artistiche e sperimentare l’uso di modelli, cartoni preparatori e schizzi per creare le loro personali opere d’arte. Al calendario si aggiunge un appuntamento da non perdere: sabato 6 febbraio i bambini potranno andare: “Alla scoperta del Grande Organo del Duomo”, guidati dal Maestro Emanuele Carlo Vianelli, primo organista della Cattedrale, per conoscere le particolarità di questo prezioso strumento unico al mondo, che con le sue 15.800 canne è il più grande d’Italia.

CALENDARIO DELLE ATTIVITÁ

IN EQUILIBRIO: L’ARCHITETTURA GOTICA

DOMENICA 31 GENNAIO ORE 15.30

Durata: 60 minuti

Prezzo: € 5,00 A CONNESSIONE

Come fu costruito il Duomo e con quali materiali? Come si reggono in equilibrio le volte e le altissime guglie? Andiamo alla scoperta degli affascinanti segreti dell’architettura gotica e svolgiamo insieme divertenti esperimenti!

ALLA SCOPERTA DEL GRANDE ORGANO DEL DUOMO

SABATO 6 FEBBRAIO ORE 15.30

Durata: 60 minuti

Prezzo: € 5,00 A CONNESSIONE

Un percorso per conoscere il prezioso strumento musicale che dà voce al Duomo fin dalle origini: il Grande Organo, che dal 2019 è oggetto di un’importante campagna di restauro delle parti foniche, meccaniche e artistiche. Con le sue 15.800 canne è il più grande in Italia e secondo in Europa. Ascolteremo brani eseguiti dal Maestro Emanuele Vianelli, primo organista del Duomo, che sarà con noi durante la visita e illustrerà i segreti e il funzionamento di questo gigante tecnologico.

IN MASCHERA: GLI ANIMALI FANTASTICI DEL DUOMO

DOMENICA 14 FEBBRAIO ORE 15.30

Durata: 60 minuti

Prezzo: € 5,00 A CONNESSIONE

Tra le opere del Duomo si nascondono moltissimi animali e fantastiche creature: scimmie, topolini, cani, tigri e perfino diavoli e draghi volanti. Osserviamoli insieme e lasciamoci ispirare per creare meravigliose maschere di Carnevale.

IN TRASPARENZA: LE VETRATE

DOMENICA 28 FEBBRAIO ORE 15.30

Durata: 60 minuti

Prezzo: € 5,00 A CONNESSIONE

Ammiriamo le altissime vetrate istoriate lungo le pareti marmoree del Duomo. Le brillanti e accese cromie colorano e illuminano ogni dettaglio della navata centrale, creando affascinanti giochi di luce. Ma come si fa il vetro? E come si trasforma poi in una vetrata? Entriamo nella bottega dei mastri vetrai, per scoprire i trucchi del loro mestiere e proviamo a realizzare il nostro personale “dipinto” di luce.

IN BIANCO E NERO: IL DISEGNO PREPARATORIO

DOMENICA 14 MARZO ORE 15.30

Durata: 60 minuti

Prezzo: € 5,00 A CONNESSIONE

Sapevate che per ogni statua esiste un disegno che serve da modello per l’opera finale? Quali caratteristiche deve avere? Insieme scopriremo che il passaggio dalle due dimensioni del disegno alla scultura tridimensionale richiede un attento studio. Giocheremo insieme col bianco e il nero, con l’ombra e la luce, con 2D e 3D per vestire i panni di uno scultore e vivere insieme il processo creativo di un rilievo.

IN RILIEVO: IL BOZZETTO PER LE SCULTURE

DOMENICA 28 MARZO ORE 15.30

Durata: 60 minuti

Prezzo: € 5,00 A CONNESSIONE

Come sono alte e imponenti le statue che popolano il Duomo! Piccoli modelli in gesso o in terracotta erano il punto di partenza per creare sculture così grandi. Entriamo nei depositi del Museo del Duomo per scoprire questo patrimonio di centinaia di modelli e realizziamo insieme un piccolo e originale bozzetto.

PER TUTTE LE VISITE

Cosa sapere:

Le attività sono rivolte ai bambini dai 5 agli 11 anni

Il costo è di 5€

La prenotazione è obbligatoria online o per mail a didattica@duomomilano.it

Prima dell’evento verrà inviato un link a cui collegarsi per partecipare all’attività

È necessario collegarsi cinque minuti prima della visita

La durata è di circa un’ora