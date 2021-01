Abbiati (Lega) “Roberto Brivio, chiesta iscrizione al Famedio e scampanellio dei tram per l’artista che tanto ha dato a Milano”

«Uno scampanellio per Roberto Brivio, che ci ha lasciati. Uno scampanellio dei tram come domandava lui in una sua celebre canzone degli anni Sessanta». Lo chiede il consigliere comunale leghista Gabriele Luigi Abbiati, che al grande interprete musicale della Milano dialettale è molto legato. «Roberto Brivio è stato un artista molto versatile, attore, cantante, cabarettista e chansonnier, molto legato alla nostra città, alla quale tanto ha dato. Ed è giusto che adesso Milano lo ricordi, con un omaggio che a lui sarebbe risultato particolarmente gradito: lo scampanellio dei tram», dichiara Abbiati. Che aggiunge: «Per Brivio ho chiesto l’iscrizione al Famedio. E’ giusto che le nuove generazioni, ed i cittadini tutti, ricordino così il grande artista de I Gufi, che ha contribuito a creare il cabaret musicale in Italia, utilizzando la lingua milanese».